/R A P P E L -- Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le lundi 13 décembre 2021/

9 h 30

Le premier ministre, accompagné de la ministre de la Famille, des Enfants

et du Développement social, Karina Gould, se joindra virtuellement au

premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, et au ministre de

l'Éducation et du Développement de la petite enfance du

Nouveau-Brunswick, Dominic Cardy, à Fredericton, au

Nouveau-Brunswick, pour faire une annonce sur l'apprentissage et la

garde des jeunes enfants. Le ministre des Affaires intergouvernementales,

de l'Infrastructure et des Collectivités, Dominic LeBlanc, et la ministre des

Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion

économique du Canada atlantique, Ginette Petitpas Taylor, y prendront

également part virtuellement depuis Moncton, au Nouveau-Brunswick. Un

point de presse suivra.