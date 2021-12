/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Forum stratégique de la CCMM - « L'industrie pharmaceutique : au coeur des sciences de la vie »/





MONTRÉAL, le 9 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à assister au Forum stratégique « L'industrie pharmaceutique : au coeur des sciences de la vie », le lundi 13 décembre à 8 h 30 au Palais des congrès de Montréal.

Ce forum sera l'occasion d'en connaître davantage sur ce secteur de l'économie québécoise, l'un des plus stratégiques de la province, qui contribue directement à notre croissance et à notre richesse collective. Pour l'occasion, de nombreuses personnalités du secteur des sciences de la vie et des technologies de la santé ainsi que du milieu des affaires se joindront à l'événement.

Aussi, cet important rendez-vous sera le moment de discuter des stratégies à mettre en place pour continuer d'assurer l'attraction d'investissements et de grands acteurs en valorisant les forces de l'écosystème local, tout en positionnant Montréal comme un pôle incontournable dans le domaine pharmaceutique.

Il est possible d'assister au Forum en personne au Palais des congrès de Montréal ou en ligne sur la plateforme Vimeo.

Pour consulter le programme complet de l'événement, cliquez ici.

Date : Lundi 13 décembre 2021



Où : Palais des congrès de Montréal, salle 516

1001, place Jean-Paul-Riopelle

Montréal



Heure : 8 h : Ouverture des portes et arrivée des médias (un petit-déjeuner sera servi)





8 h 30 : Mots de bienvenue





Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain





L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de la Technologie





Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation





9 h 10 : Début des panels Bloc I : Saisir l'occasion offerte par la pandémie

Bloc II : Identifier les leviers de croissance du secteur pharmaceutique du Grand Montréal

Bloc III : Faire de Montréal un hub international des sciences de la vie

12 h 55 : Fin de l'événement



Inscription : Pour vous inscrire à ce Forum stratégique, vous devez confirmer votre présence auprès de Dominique Talbot par courriel à dtalbot@ccmm.ca ou par téléphone au 514 871-4000, poste 4052.





Veuillez noter que depuis le 1er septembre, le passeport vaccinal est obligatoire pour accéder à tous les événements en présentiel de la Chambre.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole et offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

