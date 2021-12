Relance du Square Candiac - Le plus grand projet d'habitations intergénérationnel et écoresponsable au Québec





D'une valeur de 1 milliard de dollars le projet sera complété en 2024.

La Phase 2 représente un actif de 750 millions de dollars et s'ajoute aux 250 millions de dollars de la Phase 1.

CANDIAC, QC, le 13 déc. 2021 /CNW/ - Marc-André Nadon et Jean Pessoa sont heureux d'annoncer la reprise du projet d'habitations Square Candiac avec le début de la Phase 2. Ce projet d'ensemble résidentiel de 1 milliard de dollars est un des rares projets d'habitations au centre-ville aligné à une vision municipale pour un mode de vie actif. Ses résidents jouiront de grands espaces verts tout en profitant des avantages du centre-ville de l'une des villes des plus courtisées au Québec.

Situé au coeur du nouveau centre-ville Montcalm, ce projet représente le plus grand développement intergénérationnel de l'histoire de Candiac et fait partie intégrante d'un des premiers quartiers « centre-ville écoresponsable » au Québec. En lien avec le « Programme particulier d'urbanisme (PPU) », adopté par la ville de Candiac en juillet dernier, les habitations du Square Candiac sont toujours le point central de ce grand projet « Ma ville sous les arbres » avec l'harmonisation de ses unités intergénérationnelles.

Ce développement d'envergure est axé sur un réseau piétonnier et structuré autour d'une station de transport en commun à haute capacité. Il comprend un majestueux parc et des espaces verts équivalents à 2,5 terrains de football. À son apogée, le projet des habitations du Square Candiac est un des plus attrayant. Par la proximité de ses commerces, du transport en commun et de plusieurs autres commodités, l'ensemble de ces services sont facilement accessibles par un réseau piétonnier efficace. Les résidents du centre-ville Montcalm pourront aussi profiter d'une agora publique où se produiront de petits spectacles et qui accueillera des jardins communautaires, des jeux d'eaux et un parc pour les enfants.

La première phase du projet a vu la construction de 92 maisons de ville, 67 triplex, 128 appartements locatifs et la résidence Chartwell, avec ses 283 appartements et 44 condos. Le projet d'habitations offre une diversité de caractéristiques, dont pour certaines, une vue sur le parc central, sur le fleuve Saint-Laurent et même sur le centre-ville de Montréal. La phase 2 et finale du projet d'habitations Square Candiac, permettra à 5 développeurs de la région de construire, 1320 condos, 18 duplex & triplex et de 56 maisons de ville. Prévu pour 2024, Square Candiac comptera alors plus de 2000 unités d'habitations.

À propos de Marc-André Nadon et Jean Pessoa

Marc-André, a oeuvré dans le domaine de la finance, où il a aidé les entrepreneurs d'ici à devenir les bâtisseurs de demain. Quant à Jean Pessoa, développeur émérite, il a investi la majeure partie de sa vie à bâtir la réputation de son entreprise familiale. L'entreprise assoit son succès et sa crédibilité sur la proximité qu'elle entretient avec sa clientèle, ainsi que sur la qualité de son service et de ses produits. Dans les prochaines années, ces deux entrepreneurs comptent développer davantage leurs portefeuilles respectifs en immobilier au bénéfice des générations futures.

