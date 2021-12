EasyCash : Une solution de paiement électronique interopérable optimisée par Wallet Factory lancée en Égypte





EasyCash, une solution révolutionnaire de portefeuille numérique pour les paiements en ligne sans effort, a été récemment lancé auprès d'un public restreint pour les utilisateurs iOS et Android en Égypte.

EasyCash s'avère la première application de paiement mobile de Wallet Factory qui a été conçue pour s'aligner sur les normes d'interopérabilité du marché égyptien concernant les paiements numériques et l'acceptation basés sur le code QR. Grâce à une intégration transparente via Mastercard et Meeza, le système de réseau de paiement national, EasyCash permet aux utilisateurs d'effectuer des paiements en ligne et d'accéder aux fonds où, quand et comme ils le souhaitent.

Le lancement de l'application financière a été rendu possible grâce aux efforts énormes déployés par les investisseurs avant-gardistes et les amateurs des technologies financières en Égypte et aux Émirats Arabes Unis. Ainsi, l'Arabian Gulf Investments Company a récemment acquis des participations majoritaires dans EasyCash.

"Les innovations technologiques introduisent la transformation numérique et la croissance de l'inclusion financière dans la région", a déclaré Hesham Omran, directeur technique chez EasyCash. "L'application encourage les consommateurs et les commerçants égyptiens à adopter les paiements numériques", a-t-il ajouté.

Wallet Factory est ravie de devenir le fournisseur de logiciels dont la mission consiste à développer l'écosystème de paiement EasyCash. Munie d'une grande expertise en matière de déploiement de solutions financières dans la région, Wallet Factory s'est chargée de faciliter le développement des produits complets. En collaboration avec l'équipe EasyCash, la société a effectué un contrôle de conformité, des tests d'intrusion et l'intégration de tiers.

Pour sa part, Michael Miro, PDG de Wallet Factory a souligné : "Wallet Factory offre aux banques et aux opérateurs de portefeuilles mobiles des solutions de portemonnaie électronique fiables qui garantissent des délais de mise sur le marché plus rapides". "En parlant d'EasyCash, l'équipe de Wallet Factory a réussi à fournir une application financière à part entière qui répond et dépasse véritablement les attentes de l'entreprise et des utilisateurs finaux", a-t-il ajouté.

À la date de lancement, EasyCash sera disponible en trois versions pour les utilisateurs mobiles et les internautes.

Application grand public :

Paiements par code QR et cartes en ligne

Demandes de transfert de pair-à-pair

Options de paiement en plusieurs fois et de paiement par virement

Application pour les commerçants :

Intégration et enregistrement rapides des nouveaux commerçants

Paiements en magasin pour les services de détail et autres

Génération de code QR et historique des paiements

Panneau d'administration Web :

Outils de reporting pour les portefeuilles et les opérations des commerçants et des consommateurs

Base de données pour les utilisateurs et modèles de comptabilité pour les entités commerciales

Paramétrage des plafonds de découvert et des frais de commission

À propos de Wallet Factory

Un fournisseur de services en matière de technologie financière aux entreprises financières, qui permet l'accès à des services financiers numériques basés sur le modèle "Portefeuille en tant que service".

À propos d'EasyCash

Une plateforme technologique qui simplifie les processus de paiement pour rationaliser la transformation vers l'inclusion financière en Égypte.

