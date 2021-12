Fin de la session parlementaire : une occasion manquée d'encadrer légalement la profession d'ostéopathe et de protéger le public





MONTRÉAL, le 13 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Ostéopathie Québec déplore le fait que la session parlementaire ait pris fin sans la reconnaissance juridique pleine et entière de la profession d'ostéopathe par l'annonce de la création d'un ordre professionnel.

Malgré les demandes répétées de la communauté ostéopathique, des consultations ayant rassemblé toutes les parties prenantes du milieu professionnel et les travaux récents de l'Office des professions du Québec, le gouvernement tarde à encadrer l'ostéopathie et maintient un vide juridique portant préjudice aux milliers de Québécois et Québécoises ayant recours aux services d'ostéopathes ainsi qu'à ces derniers.

« Cette situation est intenable. Ce sont plus de 2 millions de séances d'ostéopathie chaque année qui ne sont pas encadrées juridiquement. On nous reconnaît comme travailleurs essentiels, on collabore avec d'autres professionnels de la santé, on nous demande de percevoir des taxes et les assureurs privés remboursent nos honoraires. Il est important que cette reconnaissance de fait se traduise en reconnaissance de droit afin que les ostéopathes et la population qui a recours à leurs services puissent être protégés », a déclaré M. Bertrand Courtecuisse, président d'Ostéopathie Québec.

C'est pourquoi Ostéopathie Québec demande l'intervention du premier ministre du Québec, M. François Legault, dans ce dossier afin que les travaux visant la création d'un ordre professionnel en bonne et due forme soient accélérés.

« Cela fait plus de 20 ans que l'encadrement de la profession ostéopathique fait l'objet d'analyses, de consultations et de réflexions. L'Office des professions du Québec s'est même positionné en reconnaissant l'importance de l'encadrement de la profession. Il est grand temps de passer de la parole aux actes », a rajouté M. Courtecuisse.

À propos d'Ostéopathie Québec

Réunissant près de 1700 membres, Ostéopathie Québec est la plus grande association d'ostéopathes au Québec et au Canada. Elle a pour mission d'attester de la formation des ostéopathes, d'informer et protéger la population québécoise et d'offrir des services à ses membres.

