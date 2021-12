Le projet FIVE de l'Université des Sciences Appliquées de St Pölten explore la façon dont le hashtag #fitspiration influe sur les stéréotypes de genre, les comportements liés à la santé et la conscience corporelle des adolescents





#fitspiration ? Tendance santé douteuse chez les adolescents ?

ST. PÖLTEN, Autriche, 9 décembre 2021 /PRNewswire/ -- #fitspiration est une tendance santé mondiale sur les médias sociaux. La plateforme d'images Instagram offre à elle seule environ 20 millions de posts avec le hashtag. #fitspiration vise à motiver les gens à adopter un mode de vie plus sain. Cependant, #fitspiration tend souvent à prêcher des exercices sportifs ou des habitudes alimentaires extrêmes et déséquilibrées, tout en communiquant des normes de genre très unilatérales. Les adolescents sont particulièrement fortement représentés sur les médias sociaux et utilisent ces canaux pour obtenir des informations. Le projet « FIVE ? #Fitspiration Image VErification » étudie les influences de #fitspiration sur les identités de genre, les comportements en matière de santé et les images corporelles de ces jeunes.

« FIVE veut savoir ce qui pousse les adolescents à suivre le hashtag #fitspiration. Quelles images corporelles, quels modèles et quelles recommandations en matière de santé et de condition physique sont partagés ? Quelle est la force de l'impact des influenceurs, et quelle est l'image des utilisateurs envers eux-mêmes et de leurs stratégies de marketing ? », explique FH-Prof. Mag. Dr. Elisabeth Höld, chargée de projet et chercheuse senior à l'Institut des sciences de la santé de l'UAS de St. Pölten.

Un outil pour les adolescents pour détecter la manipulation d'images

Sur la base des informations acquises, il est important de concevoir un cours en ligne interdisciplinaire pour les élèves du secondaire supérieur. Le développement d'un outil de groupe cible pour l'analyse d'images légales doit être central, car les outils actuellement disponibles ne conviennent pas pour enseigner aux élèves comment détecter la manipulation d'images. L'objectif du cours en ligne est de permettre aux jeunes d'aborder les images et les informations sur la santé dans les médias sociaux avec un état d'esprit critique et conscient.

« Les deux outils numériques tels que Photoshop et les méthodes de filtrage automatique sont faciles d'utilisation et rendent difficile la distinction entre une photographie originale et une photo retouchée. Nous pensons que les adolescents devraient apprendre à gérer les médias numériques en toute confiance, » affirme Mag. Ulrike Zdimal-Lang de la maison d'édition Hölzel.

Un autre des objectifs est que les adolescents reconnaissent le modèle marketing astucieux derrière la représentation de nombreux influenceurs dans les médias sociaux qui est conçu pour vendre des compléments alimentaires et des vêtements de sport en particulier. De plus, le cours fournit des informations sur le genre et la diversité selon l'âge.

« Les images dépeintes dans les médias sociaux reproduisent fréquemment des stéréotypes sexistes désuets et créent des idéaux de santé et de beauté pratiquement impossibles à atteindre. En sensibilisant les adolescents, FIVE tente de contrer les attentes souvent unilatérales et exagérées envers les regards et la forme entretenues par #fitspiration, contribuant ainsi scientifiquement à la santé des jeunes », souligne le Dr. Bettina Prokop, experte en genre du projet.

À propos de FIVE

Le projet interdisciplinaire FIVE est réalisé par l'Université des Sciences Appliquées de St Pölten (en tant que responsable du projet) en collaboration avec la maison d'édition Hölzel et l'experte en genre Bettina Prokop. Le projet est financé par l'Agence autrichienne de promotion de la recherche (FFG).

De plus amples renseignements sur le projet sont disponibles sur : https://research.fhstp.ac.at/projekte/five-fitspiration-image-verification

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1704337/fh_Logo.jpg

Contact pour les médias :

Mag. Maja Sito

Experte en communication d'entreprise

Marketing et communication

Tél. : +43 (676) 847 228 265

E : maja.sito@fhstp.ac.at

I : https://www.fhstp.ac.at/de/presse

Communiqué envoyé le 13 décembre 2021 à 04:51 et diffusé par :