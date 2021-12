Murata et Michelin co-développent un module RFID afin d'améliorer les opérations de gestion des pneus





La société Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO : 6981) (ISIN : JP3914400001) a co-développé avec Michelin une nouvelle génération de modules RFID intégrés aux pneus. Ces marqueurs RFID passifs robustes ne nécessitent aucune alimentation externe et continueront de fonctionner dans des pneus parcourant des kilométrages extrêmement élevés. Cette technologie simple mais élégante offre une traçabilité facile et peu coûteuse des pneus tout au long de leur durée de vie, ce qui permet de gérer la logistique des stocks, la maintenance après-vente et les opérations de recyclage.

« La technologie RFID est un outil essentiel pour gagner en efficacité et optimiser les opérations liées aux pneus, mais aussi pour améliorer l'expérience du client tout en identifiant les pneus et en associant les données. Un marqueur intégré est la seule façon d'identifier les pneus, du berceau à la tombe, systématiquement », a déclaré M. Jerôme Barrand, directeur de programme RFID chez Michelin. « Notre excellente collaboration avec Murata a développé une nouvelle solution efficace et rentable qui permet à Michelin de cibler un plus grand marché. Cette nouvelle génération de marqueurs RFID est déjà intégrée à plus de quatre millions de pneus Michelin. Comme la technologie est également disponible dès maintenant pour tout autre fabricant de pneus, cela favorisera l'adoption par le marché. »

Michelin utilise actuellement les marqueurs RFID dans des véhicules commerciaux tels que des camions, des autobus et des voitures de tourisme. Michelin a pour objectif d'étendre ce déploiement à 100 % des pneus MICHELIN à partir de 2024. Qui plus est, la société anticipe que les acteurs clés sur le marché adopteront cette technologie avec enthousiasme pour améliorer la traçabilité des pneus.

« Murata continuera d'améliorer les technologies pour des solutions innovantes et contribuera aux opérations de gestion des pneus tout au long de leur cycle de vie et à l'amélioration de l'expérience client », ajoute Masamichi Ando, directeur principal du département commercial RFID chez Murata.

Murata possède une expérience et des connaissances approfondies de la technologie RF et de la réduction de la taille. Améliorer la fiabilité par rapport aux marqueurs RFID existants tout en minimisant les coûts étaient des facteurs critiques dans le développement du marqueur RFID intégrable. Conçu et fabriqué par Murata, le module RFID fait environ la taille d'un grain de riz, mesurant 1x1x6 mm. En s'insérant dans une simple antenne-ressort conçue et fabriquée par HANA Technologies, le marqueur RFID réalise l'architecture de communication la plus simple, ce qui permet de le connecter à l'écosystème des pneus.

En plus de l'alimentation de ce module RFID, Murata pourra offrir sa plateforme id-BridgeTM (intergiciel RFID) qui traite et interprète les données transmises par le marqueur RFID intégrable conformément aux normes ISO*.

Pour en savoir plus sur les marqueurs RFID intégrables, qui sont déjà produits en série, rendez-vous sur : https://rfid.michelin.com/

*ISO est l'organisation internationale de normalisation qui émet des normes internationales pour diverses industries. ISO20910 spécifie les exigences générales et la structure de données codant le marqueur RFID intégrable. ISO20912 spécifie les méthodes de test validant la conformité aux pneus équipés RFID.

Brève description de Murata

Murata Manufacturing Co., Ltd. est un chef de file mondial dans le domaine de la conception, de la fabrication et de la vente de composants et de solutions électroniques passifs à base de céramique, de modules de communication et de modules d'alimentation. La société Murata promeut le développement de matériaux électroniques avancés et de modules haute densité, multifonctionnels, de pointe. La société a des employés et des sites de production dans le monde entier. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web de Murata à l'adresse www.murata.com

