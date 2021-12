Forrester ajoute une nouvelle capacité prédictive à sa solution FeedbackNow pour aider les entreprises à anticiper et à résoudre de manière proactive les problèmes liés à l'expérience client





PARIS, 13 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Forrester a ajouté une nouvelle capacité prédictive à sa solution FeedbackNow® pour permettre aux entreprises d'anticiper de manière proactive les problèmes d'expérience client (CX) avant qu'ils ne se produisent.

Doté de puissantes fonctions d'analyse, FeedbackNow permet aux entreprises de recueillir en temps réel des commentaires critiques sur l'expérience client au point d'expérience, afin qu'elles puissent agir là et au moment où cela est important. Selon Forrester, plus de 60 % des professionnels de l'expérience client affirment que leur entreprise ne dispose pas de processus en boucle fermée pour le feedback CX - un levier important pour développer la bonne volonté des clients et engendrer une fidélité à long terme à la marque.

La solution améliorée, FeedbackNow Predict® , marque une nouvelle ère dans la gestion de l'expérience client en aidant les entreprises à intégrer facilement des données publiques et privées en temps réel, telles que les conditions météorologiques, le trafic piétonnier et routier, ainsi que les niveaux de personnel et de stock, aux données existantes sur le sentiment des clients. Ainsi, les entreprises peuvent prévoir et atténuer les incidents potentiels avant qu'ils ne deviennent des problèmes d'expérience client. Les capacités d'apprentissage automatique de FeedbackNow fournissent une vue globale des opérations des entreprises, permettant aux entreprises de secteurs tels que le commerce de détail, les soins de santé, les voyages et l'hôtellerie de découvrir des modèles d'incidents connexes et corrélatifs et de traiter les points de déclenchement chez les clients.

Chaque mois, FeedbackNow recueille plus de 8 millions de votes de clients dans le monde et déploie 40 000 alertes de feedback. Parmi les organisations du monde entier qui s'appuient sur les analyses CX de FeedbackNow pour répondre rapidement aux problèmes, citons l'aéroport de Düsseldorf en Allemagne, l'aéroport de Milan Malpensa en Italie, la société de restauration américaine Freebirds World Burrito, le Georgia World Congress Center, les Aéroports De Paris (ADP), le Groupe Bernard Hayot en France, les stations-service Shell et VINCI Autoroutes.

A propos de Forrester

Forrester est l'un des cabinets de recherche et de conseil les plus influents au monde. Nous aidons les dirigeants des secteurs de la technologie, du marketing, de l'expérience client, des produits et des ventes à utiliser l'obsession du client pour accélérer la croissance. Grâce aux recherches, aux conseils et aux événements exclusifs de Forrester, les dirigeants du monde entier sont en mesure de faire preuve d'audace au travail, de gérer le changement et de placer leurs clients au centre de leur leadership, de leur stratégie et de leurs opérations. Nos connaissances uniques sont fondées sur des enquêtes annuelles menées auprès de plus de 675 000 consommateurs, chefs d'entreprise et leaders technologiques dans le monde entier, sur des méthodologies de recherche rigoureuses et objectives, notamment les évaluations Forrester Wavetm, sur plus de 52 millions de votes en temps réel et sur la sagesse partagée de nos clients. Pour en savoir plus, visitez Forrester.com.

Ira Kantor, Relations publiques, Forrester Research, Inc., ikantor@forrester.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1707101/Forrester_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 13 décembre 2021 à 03:05 et diffusé par :