Crewing Online relève le défi de la pénurie de main-d'oeuvre





Relever le défi de la rareté avec un riche bassin de talents facilement disponibles

SINGAPOUR, 13 décembre 2021 /PRNewswire/ -- La crise des changements d'équipage s'est aggravée avec les séjours prolongés à bord en raison des restrictions frontalières persistantes. La mauvaise presse qui a suivi a causé des dommages considérables à la réputation de la marine en tant que carrière et a aggravé la pénurie mondiale de main-d'oeuvre. Les armateurs et les agences de dotation se sont retrouvés aux prises avec un bassin plus restreint de talents alors que davantage de personnes reconsidéraient la marine comme option de carrière réalisable.

Le service de recrutement de Marine Online, Crewing Online, aide les armateurs et les agences de dotation à relever le défi de la rareté avec sa plateforme riche de plus de 52 000 professionnels qualifiés. Crew Online propose une liste complète des marins occupant un large éventail de postes à la recherche d'affectations.

Edmund Chik, directeur général adjoint de l'exploitation, a fait remarquer : « La pandémie a considérablement nui à la réputation de la marine en tant que carrière, ce qui a entraîné une diminution des talents disponibles. Nous sommes heureux d'annoncer que notre plateforme Crewing Online peut aider les armateurs et les agences de dotation à surmonter la pénurie de main-d'oeuvre et à constituer une équipe bien équilibrée pour leurs voyages. »

« Nous avons également l'Indice mondial des salaires des marins, qui fournit une référence pour les employeurs et les marins quant aux salaires en vigueur. Compilé à partir des divulgations volontaires de marins ainsi que d'armateurs de réputation mondiale, il donne à tous une clarté sur les tarifs actuels du marché. Enfin, les candidats feront également l'objet d'examens post-embauche par les employeurs pour discuter des perspectives d'avenir. Nous sommes convaincus que notre approche holistique de l'équipage atténuera les défis actuels en matière de recrutement maritime. »

Le vaste réseau de prestataires de services agréés de Marine Online brise toutes les barrières linguistiques et culturelles lors du recrutement, éliminant ainsi presque tous les tracas procéduraux. Marine Online est une plateforme centrée sur le client qui fournit aux professionnels du secteur maritime des solutions maritimes à valeur ajoutée. À ce jour, Marine Online a réalisé des transactions pour des clients en Indonésie, en Chine, à Singapour et en Grèce.

À propos de Marine Online (Singapore) Pte Ltd

Marine Online est la première plateforme intégrée à guichet unique spécialisée dans les services maritimes pour le marché mondial. Lancée en 2019, l'entreprise a fourni divers services pour le secteur maritime grâce à sa plateforme révolutionnaire basée sur l'IA et le Big Data aux propriétaires régionaux de navires et de cargaisons. Avec sa gamme de services, Marine Online façonne l'avenir de l'industrie maritime en utilisant une technologie de pointe pour créer des opportunités commerciales et des échanges. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site marineonline.com

