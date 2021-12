Un chef-d'oeuvre de Renoir du XIXe siècle sera vendu sous la forme d'une série limitée de jetons NFT par Third Place NFT





ST. PETERSBOURG, Russie, 13 décembre 2021 /PRNewswire/ -- La plateforme NFT The Third Place a annoncé le lancement d'une collection premium de véritables chefs-d'oeuvre de l'art pictural mondial « The Greatest Works of Art », qui sera vendue aux enchères sous la forme d'une série limitée de jetons NFT. Le premier chef-d'oeuvre à être vendu aux enchères sera le tableau du célèbre artiste français Pierre Auguste Renoir « Double portrait de Jeanne Baudot », peint il y a exactement 125 ans. Selon la page Web du projet , les ventes mondiales débuteront le 22 décembre à 16 h 00, heure de Moscou.

Dans le cadre de la tokenisation, le tableau de Renoir sera divisé en 1 125 jetons NFT exclusifs dont les détenteurs recevront les droits d'utilisation du tableau, les droits exclusifs sur les copies numériques des NFT acquis, ainsi que les droits non exclusifs sur une copie numérique complète du célèbre tableau de l'artiste.

À propos de la collection

« The Greatest Works of Art » est le premier projet spécial de Third Place NFT, dont la mission principale est de créer la plus grande collection accumulée d'art classique. Dans le cadre de ce projet, la plateforme prévoit de localiser des objets d'art de renommée mondiale en vérifiant leur authenticité en partenariat avec un certain nombre de grands musées et, à l'aide de la technologie NFT, de les rendre accessibles à tous.

Grâce aux NFT, les droits d'utilisation des objets d'art obtenus seront certifiés sous la forme de plusieurs milliers de fragments uniques, et les participants à la plateforme pourront acheter des chefs-d'oeuvre célèbres de l'art mondial en pièces détachées en utilisant des jetons.

Ainsi, avec l'aide de la plateforme Third Place NFT, n'importe qui aura la possibilité de posséder les droits d'oeuvres valant des dizaines de millions de dollars, et les amateurs d'art pourront apprécier les chefs-d'oeuvre de grands artistes tels que Renoir, Van Gogh, Gauguin, et bien d'autres, qui ornent les murs des espaces d'art publics.

À propos de la plateforme

Third Place NFT a été créée avec le soutien de l'espace culturel Third Placetm et offre aux artistes contemporains la possibilité de tokeniser leurs oeuvres.

Avec l'aide de Third Place NFT, les artistes et les galeries ont la possibilité de délivrer gratuitement des droits NFT sur leurs oeuvres et de les mettre en vente, tandis que les collectionneurs, qui acquièrent des objets d'art sur la plateforme, pourront vérifier leur authenticité.

La plateforme fonctionne sur la base de la plus rapide blockchain Everscale et fait partie d'un groupe international de sociétés ITGLOBAL.COM, un fournisseur mondial de services et de produits informatiques.

