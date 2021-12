Shenzhen organise une conférence internationale sur la promotion des investissements le 15 décembre





Shenzhen s'apprête à organiser la Conférence internationale de promotion des investissements de 2021 afin d'attirer davantage d'investissements du monde entier.

La Conférence internationale de promotion des investissements 2021 de Shenzhen est accueillie par le gouvernement populaire municipal de Shenzhen et organisée conjointement par le Bureau du commerce de la municipalité de Shenzhen, le Bureau de l'information du gouvernement populaire municipal de Shenzhen et le Bureau des affaires étrangères du gouvernement populaire municipal de Shenzhen. Intitulée "Nouvelle ère, nouveau voyage - Investir à Shenzhen, construire un avenir prometteur", la conférence se tiendra le 15 décembre au Wuzhou Guest House, à Shenzhen, et présentera aux investisseurs internationaux la vitalité économique, l'élan d'innovation, le charme de la ville et le potentiel d'investissement. La conférence mettra également en lumière l'orientation du développement des industries stratégiques émergentes et des industries de l'avenir de Shenzhen, ainsi que la répartition des industries clés et les résultats en matière d'attraction des investissements de chaque district, tout en rassemblant des ressources de qualité mondiale pour faire de Shenzhen le premier choix en matière d'investissement mondial.

Les représentants des entreprises du Fortune Global 500 ou du classement des 500 premières entreprises chinoises, des grandes entreprises publiques, des entreprises privées de premier plan, des sociétés cotées en bourse et des sociétés à licorne seront invités à participer à la conférence. Des invitations seront également adressées aux responsables des organisations internationales telles que les ambassades et consulats étrangers en Chine, les principales associations commerciales et autres. Et toutes ces entreprises et institutions se sont activement inscrites à la Conférence. En raison des limitations des déplacements transfrontaliers, certains cadres supérieurs d'entreprises multinationales, d'institutions internationales, ainsi que des représentants de grandes villes adresseront leurs félicitations à Shenzhen et à la Conférence par le biais de vidéos.

La conférence sera organisée sous forme d'une série d'événements "1+12+N". En d'autres termes, elle consistera en un événement principal, 12 conférences de promotion des investissements au niveau des districts, et N sessions parallèles à l'étranger et activités de promotion des investissements industriels, formant un système complet d'une série de campagnes de promotion des investissements. En plus de la session principale à Shenzhen, 12 sessions parallèles à l'étranger ont été organisées dans 12 villes sur cinq continents, dont Los Angeles, New York, Toronto et Sao Paulo en Amérique, Londres, Paris et Bruxelles en Europe, Hong Kong et Tokyo en Asie, Sydney et Brisbane en Océanie, ainsi que Johannesburg en Afrique, promouvant la marque de la ville "Investir à Shenzhen, construire un avenir prometteur" dans toutes les régions du monde. À l'heure actuelle, les 12 sessions parallèles à l'étranger ont été menées à bien.

Shenzhen a accueilli la Conférence mondiale de promotion des investissements pour la troisième année consécutive depuis 2019. Lors de la conférence, l'entreprise du siège international, le conseiller en investissement de Shenzhen et l'entreprise enregistrée exceptionnelle seront récompensés sur place pour partager les "moments de Shenzhen" de la promotion des investissements. Un certain nombre de projets majeurs seront également signés pour démontrer l'attractivité et l'innovation de Shenzhen, ainsi que la confiance des investisseurs du monde entier dans le développement futur de Shenzhen.

Le Bureau du commerce de la municipalité de Shenzhen vous invite sincèrement à assister à la conférence en ligne, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour plus de détails : https://szgipc.szmg.com.cn/zh-CN/customPages/invitation.

