BLUETTI lance une vente Black Friday sur les centrales énergétiques, les panneaux solaires, et plus encore





MUNICH, 13 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Pour ce Black Friday, les pionniers des solutions en matière d'énergie hors réseau, BLUETTI, prennent les devants en offrant de grandes réductions sur toute la gamme.

Lorsque vous faites du camping, de la randonnée ou que vous vivez à plein temps hors réseau, comme dans un van, la dernière chose que vous voulez est de vous retrouver sans électricité au milieu de nulle part. Dans notre vie moderne, il est essentiel de disposer d'un approvisionnement suffisant en énergie pour répondre à tous vos besoins. Par conséquent, il existe aujourd'hui sur le marché de nombreuses marques de centrales énergétiques et de panneaux solaires portables. Les centrales énergétiques portables consistent en une série d'énormes batteries conçues pour alimenter les téléphones, les ordinateurs portables, les téléviseurs et même des campings entiers.

Centrale énergétique portable BLUETTI EB150 - Votre partenaire idéal pour l'alimentation en camping

Le BLUETTI EB150 est un générateur solaire tout-en-un qui est très apprécié depuis presque deux ans. Doté d'un onduleur à ondes sinusoïdales pures de 1 000 watts, le générateur est capable d'alimenter la plupart des appareils ménagers à l'extérieur. Grâce à la capacité de la batterie de 1 500 Wh, les consommateurs n'ont pas à se soucier de l'alimentation électrique lorsqu'ils sont à l'extérieur. Le BLUETTI EB150 prend également en charge une entrée solaire MPPT allant jusqu'à 500 watts, qui, en cas de bon ensoleillement, peut atteindre sa capacité maximale en seulement 4,5 heures. BLUETTI a travaillé sur des technologies de recharge solaire efficaces, sûres et faciles à utiliser, et l'EB150 est clairement un leader. Aujourd'hui, BLUETTI propose un prix historiquement bas pour ce modèle classique lors de la vente du Black Friday.

BLUETTI EB240 - L'énergie sur laquelle vous pouvez compter en cas de panne

La BLUETTI EB240 est identique à l'EB150, plus petite, mais sa batterie a une capacité supérieure de 60 %. Contenant une énorme batterie de 2 400 Wh et des cellules résistantes aux basses températures spécialement conçues, l'EB240 peut faire fonctionner un chauffage électrique à -20 ? pour garder tout le monde au chaud en hiver.

Bluetti EB150/EB240

Centrale énergétique portable Li-ion 1 500 Wh résistant aux basses températures. (2 400 Wh pour l'EB240)

1 000 W (surtension 1 200 W) avec deux prises 230 V CA.

Entrée CA 500 W ou entrée solaire 500 W.

entrée solaire 500 W. 8 prises de charge, dont des prises de courant alternatif.

Offre Black Friday :

EB150 commence à 999 ?, était à 1 399 ?. 400 ? DE RÉDUCTION

EB240 commence à 1 399 ?, était à 1 799 ?. 400 ? DE RÉDUCTION

BLUETTI EB55/EB70 - Des choix de puissance compacts pour la route

Après avoir enregistré d'excellents chiffres de vente aux États-Unis pendant près de six mois, les toutes dernières éditions de la série BLUETTI EB sont désormais disponibles en Europe. L'EB70 est équipé d'onduleurs de 1 000 W et d'une batterie LiFePO4 de 716 Wh, ce qui est impressionnant pour sa taille. L'EB55 est équipé d'un onduleur de 700 W et contient un pack de batteries LiFePO4 de 537 Wh.

Bluetti propose également un autre modèle compact appelé AC50S, qui est une station d'alimentation de 300 W avec une batterie lithium-ion de 500 Wh. Les Bluetti EB55 et EB70 sont deux produits complètement différents qui répondent à des besoins différents dans le segment des centrales électriques compactes.

Bluetti EB55/EB70

Centrale énergétique portable LiFePO4 537 Wh. (716 Wh pour l'EB70)

700 W (1 400 W Surge) avec deux prises 230 V AC. (1 000 W pour l'EB70)

Entrée CA 200 W + entrée solaire 200 W, jusqu'à 400 W au total. (Entrée 200 W pour l'EB70)

11 prises de charge, dont des prises de courant alternatif. (12 prises pour l'EB70)

Un port USB Power Delivery de type C 100 W. (Deux pour l'EB70)

Chargeur sans fil 15 W.

Offre Black Friday :

EB70 à partir de 649 ?, était à 759 ?, 110 ? DE RÉDUCTION,

EB55 à partir de 549 ?, était à 659 ?, 110 ? DE RÉDUCTION

BLUETTI AC200P - Le monstre de puissance ultime

La dernière mais non la moindre, la seule et l'unique AC200P. Dotée d'un convertisseur CA 2 000 watts à onde sinusoïdale pure avec jusqu'à 13 prises et une sortie CC 12 V 25 A, la BLUETTI AC200P s'est avérée être l'une des centrales énergétiques portables les plus populaires au monde au cours de l'année dernière. Doté d'une batterie LiFePO4 ultra-durable et d'une capacité totale de 2 000 Wh, l'appareil offre plus de 3 500 cycles de charge avant que la capacité ne se dégrade à 80 %. Cela représente près de 10 ans de service si l'on utilise un cycle par jour. Outre l'adaptateur de 500 W fourni dans la boîte, l'AC200P peut également être rechargée avec un soleil propre, sûr et gratuit. L'AC200P supporte jusqu'à 700 W d'énergie solaire et peut être rempli en 4 heures seulement par l'énergie solaire.

Pour cette vente Black Friday , BLUETTI offre une réduction limitée de 300 ? sur le prix de l'AC200P et une énorme réduction de 600 ? sur l'AC200P et les trois packs de panneaux solaires SP120 !

BLUETTI AC200P

Centrale énergétique portable LiFePO4 2 000 Wh

2 000 W (surtension 4 800 W) avec deux prises 230 V AC.

Entrée CA 500 W + entrée solaire 700 W, jusqu'à 1 200 W au total.

13 prises de charge, dont des prises de courant alternatif.

Un port USB Power Delivery de type C 65 W.

Deux chargeurs sans fil de 15 W.

Offre Black Friday :

AC200P à partir de 1 699 ?, était à 1 999 ?, 300 ? DE RÉDUCTION

Le Black Friday 2021 de BLUETTI pour l'Europe commence à 10 h 00 GMT le 22 novembre et se terminera à la même heure le 30 novembre. Cette vente est limitée à une semaine et ne doit pas être manquée !

À propos de BLUETTI :

Avec plus de 10 ans d'expérience dans la recherche et le développement d'énergie verte, BLUETTI s'engage à fournir des solutions d'alimentation hors réseau de qualité supérieure pour les campeurs et les explorateurs de plein air, et en cas de pannes de courant.

Pour plus d'informations, veuillez consultez : https://www.bluettipower.eu/pages/black-friday-2021

