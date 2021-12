Le produit DigitMarkettm Marketplace de Torry Harris remporte le prix « Trusted Vendor » (Fournisseur de confiance)





BRISTOL, Angleterre et BANGALORE, Inde, 13 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Torry Harris Integration Solutions (THIS), un leader reconnu de la stratégie d'intégration et de la mise en oeuvre de la transformation basée sur les API, a annoncé aujourd'hui avoir remporté le badge de fournisseur de confiance de Crozdesk 2021 pour son produit de marché numérique « DigitMarkettm Marketplace ».

Le badge de fournisseur de confiance de Crozdesk est attribué aux fournisseurs ayant une forte présence sur le marché, sur la base d'une estimation du nombre d'utilisateurs déterminée par l'algorithme de classement de l'IA de Crozdesk. Seulement environ 20 % des solutions obtiennent ce badge.

DigitMarkettm Marketplace permet aux clients de créer rapidement des écosystèmes numériques B2B, B2C et B2B2X en les aidant à lancer leurs marchés numériques de marque en quelques jours. Les entreprises deviennent ainsi de véritables facilitateurs numériques et intégrateurs de systèmes, offrant leurs principaux actifs dans un modèle en tant que service aux participants de leur marché.

La boîte à outils DigitMarkettm contient tout ce dont un client a besoin pour :

Alimenter leur plateforme de marché évolutive,

Élaborer des stratégies, concevoir, développer, maintenir et organiser des plateformes,

Soutenir les écosystèmes numériques de leurs partenaires, fournisseurs et clients.

Shuba Sridhar, vice-président des initiatives stratégiques chez Torry Harris, déclare : « Nous sommes ravis de recevoir cette reconnaissance de Crozdesk. DigitMarkettm Marketplace aide les clients à gérer, surveiller et personnaliser leurs marchés numériques quand ils le souhaitent, où ils le souhaitent, pour une mobilité ultime. »

Torry Harris est un fournisseur multinational de services de conseil en affaires, en technologie et en informatique. Depuis plus de deux décennies, l'entreprise se concentre sur la fourniture de solutions dans les domaines de l'intégration pour l'activation numérique, les services de place de marché numérique, la gestion du cycle de vie complet des API et l'activation de l'écosystème numérique. Le siège de la société est situé dans le New Jersey (États-Unis), avec des centres de développement à Bangalore, en Inde. L'entreprise possède des bureaux à Bristol (Royaume-Uni), Slough (Royaume-Uni), Dubaï (EAU), Dublin (Irlande), Munich (Allemagne) et Paris (France). Suivez-nous sur LinkedIn , Twitter et Facebook . Pour en savoir plus, visitez https://www.torryharris.com

