Favoriser une bonne nuit de sommeil pour les gestionnaires d'infrastructure





TAIPEI, 13 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Au crépuscule du 9 novembre 1965, tout l'État de New York, certaines parties de sept États limitrophes et la province canadienne de l'Ontario, ont été plongés dans l'obscurité. Un relais de protection fortement chargé dans le sud de l'Ontario s'était déclenché, provoquant une cascade de déclenchements lorsque la charge a été transférée et a surchargé d'autres lignes électriques. Cette panne, l'une des plus importantes de l'histoire, s'est produite en pleine heure de pointe, laissant 800 000 personnes coincées dans le métro de New York, retardant des millions de voyageurs et bloquant des milliers d'autres personnes dans les immeubles de bureaux, les ascenseurs et les trains.

Heureusement, les pannes d'électricité de cette ampleur sont rares, mais des pannes peuvent frapper presque tous les réseaux et c'est une vérité désagréable que de nombreux réseaux électriques dans le monde montrent des signes de tension. La surcapacité nécessaire pour assurer la sécurité de l'approvisionnement (et garder les lumières allumées) est tout simplement trop faible, ce qui laisse entrevoir des risques de pannes de courant ou de baisses de tension à l'horizon.

Ce sont des scénarios cauchemardesques pour toute personne chargée de maintenir en fonctionnement des systèmes critiques comme les équipements médicaux, les systèmes d'automatisation industrielle, les systèmes de surveillance de la sécurité ou les transports. Les gestionnaires d'infrastructure savent qu'un onduleur de qualité leur permet d'acquérir quelque chose d'inestimable : du temps. Du temps pour mettre en route les générateurs de secours ou pour mettre le système hors tension tranquillement et éviter d'endommager l'équipement.

Asian Power Devices (APD) est depuis longtemps à l'avant-garde de la conception d'onduleurs professionnels au lithium-ion. Chaque année, plus de 10 % du chiffre d'affaires de l'entreprise est consacré à la recherche et au développement :

« Les équipes professionnelles du département commercial des systèmes d'alimentation sans interruption d'APD ont plus de 20 ans de force en R&D, devenant des partenaires stratégiques à long terme avec de nombreuses entreprises européennes, américaines et japonaises de renommée mondiale. Nous utilisons nos forces en matière de technologies innovantes de R&D pour fournir des conceptions d'onduleurs et des services de fabrication personnalisés à nos clients. » - Peter Hu, directeur général du département des systèmes d'alimentation sans interruption d'APD

Les dernières onduleur lithium-ion d'APD ont une durée de vie de 10 ans - plus de deux fois supérieure à celle des systèmes ASI au plomb - et une taille réduite de 53 % par rapport aux produits similaires de l'industrie, ce qui assure une protection fiable là où elle est nécessaire.

Toutes les séries d'onduleurs lithium-ion d'APD possèdent les certifications de sécurité UL 1973 et IEC 62133 et d'excellentes caractéristiques thermiques, garantissant un fonctionnement sûr quel que soit l'endroit où ils sont utilisés. Ces caractéristiques sont renforcées par un système de gestion de batterie (BMS) intelligent, doté de fonctions de protection doubles sophistiquées et d'algorithmes précis d'estimation de l'état de santé (SOH) et de l'état de charge (SOC) qui surveillent l'état de fonctionnement de la batterie en temps réel, améliorant ainsi la fiabilité et les performances du système tout en prolongeant la durée de vie de la batterie.

Dans un environnement hospitalier, les gestionnaires d'infrastructure peuvent être rassurés en sachant que les onduleurs lithium-ion d'APD, petits et légers, certifiés UL 60601-1, ont prouvé qu'ils réduisaient efficacement le courant de fuite et les interférences électromagnétiques. Cela garantit une protection efficace de leurs équipements médicaux, même sur les petits chariots de diagnostic et de traitement médical.

La riche expérience d'APD lui a permis de devenir un partenaire à long terme de nombreuses entreprises mondiales de premier plan dans le domaine du contrôle industriel et des équipements médicaux en Europe, aux États-Unis et au Japon, grâce à ses capacités exceptionnelles en matière de R&D personnalisée. APD dispose du laboratoire de sécurité le plus performant du secteur, dont les essais visent notamment à aider les clients à obtenir les certifications de produits les plus rapides du secteur, réduisant ainsi considérablement leurs délais de commercialisation et leur valant les prix du « meilleur soutien à la qualité » et les prix d'excellence en matière de qualité depuis de nombreuses années.

Les onduleurs à batterie au lithium d'APD offrent aux clients une nouvelle expérience en matière de petite taille, de longue durée de vie et de sécurité. Trouvez le vôtre sur https://www.apd.com.tw/en/our-products/apd-lithium-ion-ups/

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1696831/APD_Lithium_ion_UPS.jpg

