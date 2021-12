Writer Information et Morphisec fourniront conjointement une plateforme unifiée de prévention des cybermenaces en Afrique





Writer Information Management Services (Writer Information), une unité de Writer Business Services et la société de gestion d'informations la plus large et la plus complète en Inde, a annoncé avoir conclu un partenariat de services de cyber sécurité avec Morphisec, pour offrir des plateformes de prévention des cybermenaces dans la région du CCG. Ce partenariat vise à offrir la technologie brevetée Moving Target Defense de défense contre les cibles mobiles de Morphisec utilisée pour protéger les points d'extrémité avancés, les bureaux virtuels, les charges de travail en cloud et les serveurs.

Morphisec est le plus récent ajout des offres irrésistibles et complémentaires dans le portefeuille de cloud et de données de Writer Information en matière de cyber sécurité, de gestion des données, des réseaux et des applications. Cette plateforme utilise la puissance de la défense contre les cibles mobiles, une approche complètement innovante visant à prévenir les cyberattaques et les menaces. Les solutions Morphisec offrent une prévention proactive et simple sur le plan opérationnel, sans limites de détection et de prédiction. Elles protègent les entreprises du monde entier contre les cyberattaques les plus dangereuses et les plus sophistiquées.

Selon un rapport issu par l'Interpol, 90% des entreprises africaines travaillent sans les protocoles de cyber sécurité nécessaires et plus de 61% des entreprises ont fait face à des attaques malveillantes de ransomware en 2020, entrainant ainsi des pertes financières. Pour lutter contre ces menaces, les entreprises investissent des millions de dollars pour renforcer ses systèmes de cyber sécurité. Grâce à ce partenariat, les clients de Writer Information en Afrique pourront désormais accéder à des solutions de protection garanties pour leurs entreprises partout dans le monde afin de lutter contre les cyber attaques complexes et sophistiquées les plus dangereuses.

"Nous sommes ravis de nous associer à Morphisec et de permettre à nos clients d'accéder à leur technologie brevetée Moving Target Defense de défense contre les cibles mobiles et à leurs services de réponse aux incidents dans le cadre de nos offres groupées. Grâce aux produits Morphisec, nous serons désormais capables d'aider nos clients à bénéficier de la meilleure protection possible contre les cyber menaces malveillantes de ransomware. Avec le nombre croissant de cyber attaques et la priorité plus élevée accordée à la cyber sécurité, l'écosystème des affaires bénéficiera de nos services de protection proactifs et de premier ordre", a déclaré M. Satyamohan Yanambaka, PDG de Writer Information.

Pour sa part, M. Ajit Pillai, directeur général chez Morphisec en Inde et ASACR, s'est dit ravi à l'égard de cette collaboration. Il a souligné : "Writer Information représente une force sur les marchés qu'elle exploite, et cela nous procure un immense plaisir d'être liés à un fournisseur de services de cycle de vie et de protection des données qui se vante d'un riche écosystème. En effet, les stratégies distinctives de Writer Information axées sur l'industrie correspondent parfaitement à la feuille de route de nos produits. Nous aspirons à conclure cette alliance et nous estimons qu'elle contribuera à renforcer notre position sur le marché dans les prochaines années".

