Le 28e Festival international de la publicité de Chine s'ouvre à Xiamen





BEIJING, 12 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Le 28e Festival international de la publicité de Chine, organisé par l'Association chinoise de la publicité et soutenu par le gouvernement de Xiamen, s'est ouvert à Xiamen le 11 décembre. Le festival, à sa 2e édition à Xiamen, couvre un large éventail de contenus tels que des concours de prix, des forums au sommet, la promotion des médias, des expositions, attirant de nombreux exposants de la publicité et des industries connexes.

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence des dirigeants des ministères et commissions nationaux concernés, des dirigeants des départements concernés de la province de Fujian et de la ville de Xiamen, des camarades responsables des médias de l'autorité centrale concernés et des camarades des départements nationaux de supervision et de gestion du marché. En outre, des dirigeants d'associations de publicité provinciales et municipales, des parcs nationaux de l'industrie publicitaire, ainsi que des invités nationaux et étrangers et les représentants enregistrés des différentes régions du pays ont participé à l'événement.

