ALGOGEMS, solution novatrice pour créer facilement et gratuitement vos NFT !

Algogems, lancé par une Start up Lyonnaise, arrive sur sur le marché des NFT (Non Fongible Token ou jeton non fongible) avec une solution simple destinée au grand public comme aux professionnels. Elle permet ainsi de vendre ou d'acheter très...

En séance plénière co-organisée par le Forum financier international (FFI) et l'Institut Paulson, les dirigeants des secteurs de l'énergie, de l'environnement et des finances ont été invités à partager leurs réflexions sur le changement climatique...