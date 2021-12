Eviation lève le rideau sur la conception de la cabine exécutive Alice





Avec le premier vol imminent d'Alice, Eviation révèle un intérieur de cabine moderne et sophistiqué qui rehaussera les voyages d'affaires régionaux

ARLINGTON, Washington, 11 décembre 2021 /PRNewswire/ - Eviation Aircraft - un fabricant mondial d'aéronefs tout électriques, a présenté aujourd'hui la conception de la version cabine exécutive de son aéronef tout électrique Alice. La nouvelle configuration à six passagers bénéficie d'un intérieur élégant, raffiné et moderne offrant aux voyageurs d'affaires une cabine luxueuse et spacieuse qui redéfinit les voyages d'affaires régionaux.

La cabine exécutive réinventée présente un design innovant qui offre un confort et une expérience supérieurs aux passagers, comprenant :

Un bel office entièrement équipé avec toilettes et évier

La cabine la plus large de sa catégorie mesurant 183 cm (6 pieds), 10 cm (4 pouces de diamètre)

Une armoire bien placée pour ranger les vestes et autres effets personnels

Un panneau latéral facilement accessible à chaque siège avec une table pliable, une prise de courant personnelle et un port USB

Fenêtres panoramiques inégalées de 56 cm (22 pouces) de haut et 42 cm (16,5 pouces) de large pour la plus grande expérience de sa catégorie

Le plus grand compartiment à bagages de sa catégorie à 30,50 (mètres cubes (100 pieds cubes) et une franchise de bagages totale de 385,55 kg (850 livres) - assez spacieux pour accueillir des skis, des équipements de golf ou des vélos

Moins bruyante d'un facteur plus de 100 au décollage et en croisière par rapport à ses homologues à jet, la cabine d'Alice est ultra-silencieuse permettant aux passagers de converser ou simplement de profiter de la vue sans perturbation. L'aéronef pressurisé a une charge utile de 1 134 kg (2 500 livres) et une autonomie de 815 km (440 milles marins).

« La cabine exécutive d'Alice est la quintessence de l'élégance purement électrique et un magnifique mélange de beauté et de technologie », a déclaré Omer Bar-Yohay, PDG d'Eviation. « Nous façonnons l'avenir du voyage grâce à l'aviation électrique et il est passionnant d'offrir un aperçu de ce à quoi les voyages d'affaires peuvent et ressembleront à très court terme. Notre concept de cabine exécutive élève la norme de l'industrie en matière de design d'intérieur pour cette classe d'aéronefs. »

« Nous avons reçu des contributions et un intérêt considérables de la part du marché pour cette configuration spécifique, qui a joué un rôle essentiel dans sa création », a déclaré Jessica Pruss, vice-présidente des ventes d'Eviation. « C'est électrisant de présenter le design aujourd'hui et d'annoncer que nous prenons actuellement des commandes pour l'aéronef qui sera livré en 2026. »

Alice en configuration exécutive est un aéronef à six passagers et à deux membres d'équipage, ne produit aucune émission de carbone, réduit considérablement le bruit et coûte une fraction de l'exploitation par heure de vol par rapport à ses pairs. L'aéronef est propulsé par deux unités de propulsion électriques magni650 de magniX, les seuls systèmes de propulsion électrique éprouvés en vol à cette échelle. Le système fly-by-wire avancé est fabriqué par Honeywell, le leader mondial du marché de l'avionique. Le système d'énergie de batterie Alice à volume unique et à haute densité d'énergie est fabriqué à partir de cellules et de technologies de batterie actuellement disponibles. Le système ne dépend pas des progrès futurs pour le vol. Ces technologies et éléments de conception éprouvés permettent aux pilotes de passer facilement et de manière fiable au pilotage de l'Alice et créeront une expérience de vol passager supérieure, accélérant la mise sur le marché de l'aéronef.

À propos d'Eviation Aircraft

Basée dans l'État de Washington, Eviation Aircraft Inc. développe et fabrique des aéronefs électriques efficaces pour faire de l'aviation une solution compétitive et durable pour la mobilité régionale des personnes et des marchandises. Ses unités de propulsion électriques, ses batteries à haute densité énergétique, sa gestion de l'énergie axée sur la mission et sa cellule innovante sont conçues dès le départ pour le vol électrique. Veuillez visiter www.eviation.co.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1706986/Eviation_Alice_Executive_Cabin_Design.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1706987/Eviation_Alice_Executive_Cabin_Design_Render.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1509407/eviation_logo.jpg

Communiqué envoyé le 11 décembre 2021 à 14:02 et diffusé par :