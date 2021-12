Xinhua Silk Road : Le 8e Forum international de l'agriculture biologique s'est tenu à Datong, dans le nord de la Chine, du 6 au 7 décembre





BEIJING, 11 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Le huitième Forum international de l'agriculture biologique s'est tenu à Datong*, dans la province du Shanxi (nord de la Chine), les 6 et 7 décembre, sur le thème de l'agriculture biologique à grande échelle et de la revitalisation des campagnes.

Le forum, organisé conjointement par le gouvernement populaire de Datong, l'université agricole de Chine, l'université technologique de Taiyuan et l'université agricole du Shanxi, a attiré plus de 80 experts et universitaires chinois et étrangers qui ont échangé leurs points de vue sur des sujets tels que le statu quo et la tendance de l'industrie biologique, les pratiques du comté de Lingqiu en matière d'agriculture biologique à grande échelle, l'agriculture biologique à sec, la communauté biologique et la construction de villages biologiques.

Ces dernières années, la ville de Datong a déployé de grands efforts pour développer l'agriculture sèche biologique. Grâce à l'amélioration de la qualité des terres agricoles, à la recherche de semences de variétés améliorées pour l'agriculture sèche et au développement vert, un grand nombre de comtés, de zones et de zones de promotion de démonstration ont vu le jour dans la ville.

Zhang Qiang, le maire de la ville, a déclaré lors de la cérémonie d'ouverture du forum que Datong s'appuierait davantage sur le rôle de l'agriculture biologique sèche pour accroître les avantages de la ville en tant que lieu d'origine des produits agricoles biologiques connexes et populariserait progressivement le « mode Chehe » pour construire davantage de zones de démonstration de l'agriculture biologique.

Le mode Chehe fait ici référence à une voie de développement économique qui combine à la fois l'agriculture biologique, l'écotourisme et la construction de beaux villages, représentée par les pratiques du village Chehe de la ville de Hongshileng, dans le comté de Lingqiu de la ville de Datong. Depuis 2013, le comté de Lingqiu a commencé la construction de son parc et de sa zone de démonstration d'agriculture biologique à partir du village de Chehe.

Contrairement à d'autres comtés de Datong, le comté de Lingqiu a développé une croissance économique caractérisée par une agriculture biologique à grande échelle et a réussi à se défaire progressivement de la dépendance à l'égard des revenus fiscaux basés sur la vente de terres et de l'économie d'énergie.

À ce jour, le comté de Lingqiu compte 60 produits agricoles certifiés biologiques, plus de 30 producteurs agricoles biologiques et 6 666,67 hectares de terres agricoles destinées à l'agriculture biologique.

Comme l'a présenté M. Zhang, la ville va également étendre sa coopération avec des universités et des instituts de recherche renommés, tant dans le pays qu'à l'étranger, afin de faire avancer la coopération dans les projets de production, d'approvisionnement et de vente liés à l'ensemble du secteur de l'agriculture biologique.

*La ville de Datong, située dans une région au climat tempéré de mousson, présente des avantages uniques pour le développement de l'agriculture biologique en raison de la différence évidente de température entre le jour et la nuit et de la longue durée d'ensoleillement.

