Giga Carbon Neutrality annonce un contrat pour 200 camions à hydrogène et batterie électrique et machinerie associée en Chine, une des plus grosses commandes de véhicules commerciaux aux énergies nouvelles au niveau mondial





Giga Carbon Neutrality (GCN), la société de transports commerciaux et technologies propres, annonce avoir signé un contrat pour la fourniture de 200 camions lourds à hydrogène et électriques et machines d'ingénierie associées avec le gouvernement populaire de la bannière d'Ejin Horo, une division administrative de la municipalité d'Ordos dans la région autonome de Mongolie intérieure, en Chine.

Les camions GCN seront fabriqués dans le cadre d'un partenariat stratégique avec Xuzhou Construction Machinery Group (XCMG) et Sunrise Power dans un nouveau site de production de véhicules commerciaux à énergie propre dans la ville d'Ordos, Chine. XCMG est le numéro 1 chinois et le troisième mondial des machines de construction.

Les partenaires projettent d'investir 2,3 milliards RMB (360 millions USD) pour construire le site où seront fabriqués des véhicules commerciaux à énergie propre, des systèmes électriques à l'hydrogène et des équipements connexes pour les clients de Chine et de toute l'Asie. Les travaux de construction du site devraient se terminer en 2023, et les 200 premiers véhicules devraient sortir de fabrication dans la première moitié de 2022.

En novembre 2021, GCN a annoncé son intention de lancer une gamme complète de 21 véhicules à batterie électrique et à piles à combustible à l'hydrogène d'ici fin 2023, qui seront configurables selon un vaste éventail de cas d'utilisation commerciaux. Les premiers véhicules peuvent être commandés pour une livraison en 2022.

Marty Wade, PDG de Giga Carbon Neutrality: "C'est un cap majeur pour GCN et les transports commerciaux à énergie propre. Nous pensons qu'il s'agit d'un des plus importants contrats jamais signés avec une entreprise pour des camions électriques à hydrogène et à batterie, et qu'il fera de GCN un des principaux fournisseurs de véhicules commerciaux à hydrogène dans le monde."

Retrouvez le tracteur à hydrogène de GCN sur les routes de Chine: https://youtu.be/6MWfu8zswTo

À propos de Giga Carbon Neutrality (www.gigacarbonneutrality.com)

Giga Carbon Neutrality est une entreprise de camionnage et de technologie d'approvisionnement en énergie propre proposant une « Énergie en tant que service » (EaaS) qui permet aux entreprises de transport industriel et commercial de gérer facilement des flottes de véhicules propres et fiables. Le portefeuille de GCN comprend des véhicules électriques à batterie et à pile à hydrogène, des systèmes de stockage d'énergie propre, des infrastructures de charge et de recharge, ainsi que des financements spécialisés facilitant la transition vers des véhicules à zéro émission.

À propos de Sunrise Power Co Ltd (www.fuelcell.co.cn)

Créé en avril 2001, Sunrise Power Co., Ltd. est la première entreprise par actions de Chine consacrée à l'industrialisation des piles à combustible. La société couvre la R&D scientifique, la transformation du génie, la fabrication de produits et la formation de personnel. Elle se spécialise dans la conception, le développement, la fabrication et les activités techniques des électrodes à membrane de piles à combustible à l'hydrogène, des modules à empilement, des systèmes et équipements de tests associés. La société détient actuellement 541 demandes de brevets, dont quatre brevets internationaux, englobant tous les niveaux de matériaux clés, composants clés, piles et systèmes de piles à combustible à membre d'échange de protons.

À propos de XCMG (www.xcmg.com)

XCMG est la marque emblématique de l'industrie des équipements en Chine. Avec 78 ans d'histoire, le groupe XCMG est aujourd'hui un géant multinational. Numéro 1 chinois et troisième mondial des machines de construction, XCMG fournit ses produits dans plus de 187 pays et régions.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 décembre 2021 à 05:05 et diffusé par :