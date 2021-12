Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp. annonce la négociation séparée de ses actions ordinaires de catégorie A et de ses bons de souscription, à compter du 13 décembre 2021





Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp. (NYSE : PGSS.U) (la « Société »), une société d'acquisition à vocation spécifique, fondée par Strategic Capital Fund Management, LLC (« Strategic Capital »), a annoncé qu'à compter du 13 décembre 2021, les porteurs des unités vendues dans le cadre du premier appel public à l'épargne, de la Société pourront choisir de négocier séparément les actions ordinaires de catégorie A, et les bons de souscription, de la Société, inclus dans les unités. Aucun bon de souscription fractionnel ne sera émis à la séparation des unités, et seuls des bons de souscription entiers seront négociés. Les actions ordinaires de catégorie A et les bons de souscription, séparés seront négociés à la Bourse de New York sous les symboles « PGSS » et « PGSS.WS », respectivement. Ces unités non séparées continueront d'être négociées à la Bourse de New York sous le symbole « PGSS.U ». Les porteurs d'unités devront demander à leurs courtiers de contacter la Continental Stock Transfer & Trust Company, l'agent de transfert de la Société, afin de séparer les unités entre actions ordinaires de catégorie A et bons de souscription.

L'offre n'a été faite que par l'intermédiaire d'un prospectus. Des exemplaires du prospectus sont disponibles auprès de Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, en appelant le 888-603-5847, ou en envoyant un e-mail à Barclaysprospectus@broadridge.com.

Une déclaration d'enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »), et déclarée exécutoire le 21 octobre 2021. Le présent communiqué de presse ne saurait constituer une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat des titres de la Société, et aucune vente de ces titres ne sera autorisée dans tout État ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son enregistrement ou sa qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières des États ou juridictions concernés.

DÉCLARATIONS PRÉVISIONNELLES

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des « déclarations prévisionnelles ». Toutes les déclarations autres que les énoncés de faits historiques inclus dans le présent communiqué de presse sont des déclarations prévisionnelles. Les déclarations prévisionnelles sont soumises à de nombreuses conditions, dont bon nombre échappent au contrôle de la Société, notamment celles énoncées dans la section « Facteurs de risque » de la déclaration d'enregistrement de la Société et dans le prospectus final pour l'offre, déposé auprès de la SEC. Des copies sont disponibles sur le site Web de la SEC, à l'adresse suivante : www.sec.gov. La société n'assume aucune obligation quant à la mise à jour ou révision de telles données prévisionnelles, après la date du présent communiqué, sauf si la loi l'exige.

À propos de Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp.

La Société est une société inactive nouvellement constituée en tant qu'entité exonérée, des îles Caïmans. La Société a été fondée par Strategic Capital, une organisation de gestion d'investissement, axée sur les investissements dans l'économie numérique, et elle est dirigée par le Dr Sir Ralf Speth, F. Jeremey Mistry et le Dr Stefan Berger. La Société est une nouvelle société d'acquisition à vocation spécifique, constituée dans le but d'effectuer un regroupement d'entreprises avec une ou plusieurs entreprises. Bien que la Société puisse poursuivre une cible initiale de regroupement d'entreprises, toutes activités et industries, tous secteurs ou régions géographiques, confondus, elle entend concentrer sa recherche sur des entreprises cibles dans le secteur du transport de nouvelle génération, avec une exposition aux marchés porteurs de la transformation énergétique et de la mobilité numérique, en particulier sur le marché européen. La Société estime que ce secteur d'activité en est aux premiers stades d'une tendance de croissance générationnelle qui s'accélère en raison de la transformation de l'énergie, grâce à l'essor des transports à zéro émission, ainsi qu'à la numérisation de la mobilité, par le biais de l'intelligence artificielle, à la connectivité sans fil, et aux applications logicielles.

