Une crèche péruvienne est présentée pour Noël 2021 au Vatican





La crèche traditionnelle, créée par des membres du peuple autochtone Chopcca de la région de Huancavelica, au coeur du Pérou, va être présentée sur la place Saint-Pierre du Vatican à partir du 10 décembre, a fait savoir PROMPERU.

Pendant 45 jours, les croyants et les touristes du monde entier vont pouvoir admirer cette crèche comprenant plus de 30 personnages réalisés en fibre de verre, céramique, bois d'agave, et autres matériaux, par cinq artisans experts de Huancavelica.

« Il s'agit d'un évènement hautement transcendant et spirituel qui confirme les bonnes relations que nous entretenons avec l'État du Vatican dans le contexte du 200e anniversaire de notre indépendance. Cette exposition va également éveiller l'intérêt vis-à-vis des différentes communautés autochtones du Pérou. Nous sommes convaincus que le monde va accorder davantage d'attention au patrimoine culturel péruvien et au talent de nos artisans », a déclaré Amora Carbajal, directrice exécutive de PROMPERU.

L'une des principales caractéristiques de cette scène de la nativité est son aspect coloré, avec des personnages vêtus des vêtements traditionnels du peuple Chopcca, qui ont été inscrits au patrimoine culturel immatériel du Pérou en 2014 en raison de leur caractère unique, leur représentativité et leur importance au sein de la culture indigène.

Un autre trait unique de cette crèche est la façon dont l'Enfant Jésus est représenté. Jésus a l'apparence d'un enfant « Hilipuska », enveloppé dans une couverture typique de la région de Huancavelica. De même, les cadeaux des Rois mages reflètent en partie la richesse du Pérou, ses produits agricoles, et les superaliments que le pays sud-américain vend au monde entier.

S'agissant d'une scène de nativité rurale, des animaux péruviens indigènes ont été inclus dans l'installation, notamment des lamas, des condors, des viscaches, des flamants des Andes, et des alpagas, entre autres. La scénographie fait également allusion aux paysages et à l'architecture de la région de Huancavelica, en utilisant des matériaux locaux typiques.

La célébration de Noël est profondément enracinée dans l'art péruvien. Cette fête religieuse, introduite à l'époque de la vice-royauté, a été préservée tout au long de l'histoire du pays, épousant d'innombrables formes de représentation et de multiples variantes iconographiques, parmi lesquelles les personnages de crèche.

Cet évènement est le résultat du travail conjoint entre le gouvernement de la région de Huancavelica, le diocèse de Huancavelica, le ministère péruvien des Relations extérieures, l'Ambassade du Pérou près le Saint-Siège, et le ministère péruvien du Commerce extérieur et du Tourisme (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, MINCETUR).

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 10 décembre 2021 à 22:30 et diffusé par :