REFIRE présente des solutions d'énergie propre via le Cloud à l'Expo 2020 de Dubaï





- Représentant la ville de Shanghai, REFIRE a exposé ses derniers systèmes de piles à combustible PRISMA à l'exposition Cloud de l'Expo

- REFIRE renforce ses partenariats industriels et vise à atteindre plus de clients dans le monde entier

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 11 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Lors de l'Expo 2020 à Dubaï, qui a officiellement ouvert ses portes le 1er octobre 2021, Shanghai REFIRE Technology Co. Ltd. (REFIRE), l'un des principaux fournisseurs de technologies de piles à combustible à hydrogène, a présenté ses systèmes de piles à hydrogène PRISMA de moyenne et haute puissance ainsi que ses composants de base, les piles à combustible. C'est la première fois que REFIRE présente ses produits aux visiteurs du monde entier par le biais de l'exposition en ligne de l'Exposition universelle.

Fondé en 2015 et basé à Shanghai, en Chine, REFIRE est l'un des plus ardents promoteurs de l'industrie des véhicules à pile à combustible et pionnier dans l'innovation continue, la collaboration industrielle et la culture de la chaîne de valeur.

REFIRE a rejoint l'Expo en tant que représentant des entreprises les plus innovantes sur le plan technologique de Shanghai. Conformément à l'objectif de neutralité carbone de la Chine pour 2060, REFIRE a présenté ses dernières technologies de piles à combustible qui offrent des solutions d'énergie à hydrogène propre pour la mobilité future.

Les systèmes de piles à combustible à hydrogène PRISMA sont le dernier fruit de l'innovation de REFIRE. Les systèmes ont été développés sur la base du scénario d'application typique des véhicules commerciaux, en particulier les véhicules lourds. Afin de garantir que les véhicules puissent fonctionner dans toutes les conditions et faire face à des situations de haute intensité tout en émettant zéro polluant, REFIRE a considérablement amélioré les indicateurs techniques clés de son dernier système de pile à combustible PRISMA XII+, garantissant la durabilité, la fiabilité et la sécurité du système.

Robin Lin, fondateur, président et PDG de REFIRE a déclaré : « REFIRE est honoré d'être l'une des entreprises représentant la Chine et Shanghai à l'Exposition universelle. Bien que nous n'ayons pas pu nous rendre à Dubaï en raison de la pandémie actuelle, nous avons eu le plaisir de présenter nos innovations technologiques et nos produits dans le cadre de multiples scénarios d'application au public mondial en ligne. »

« Pour nous, l'Expo est une excellente plateforme d'échanges internationaux afin que nous puissions renforcer nos collaborations mondiales dans l'industrie de l'hydrogène, accélérer notre expansion commerciale à travers le monde et offrir encore plus de produits fiables et de qualité à des clients mondiaux. Nous nous engageons à fournir de l'énergie verte pour la croissance économique et le développement durable dans le monde. »

Au cours des six dernières années, REFIRE a collaboré activement avec de nombreux partenaires de la chaîne industrielle mondiale afin de construire un écosystème pour les applications de l'énergie hydrogène et de promouvoir le développement à grande échelle de la technologie des piles à combustible. La technologie de l'entreprise est non seulement adoptée dans les régions du delta du fleuve Yangtze et du delta du fleuve Pearl, en Chine centrale et du Nord, mais a également été étendue aux marchés internationaux, tels que l'Allemagne, le Japon, la Malaisie et les États-Unis d'Amérique.

Dans le contexte de la promotion d'une croissance verte durable, REFIRE s'est engagé à accélérer l'adoption massive de la mobilité à pile à combustible zéro émission à travers le monde, et cette année marque une nouvelle année fructueuse pour ses activités internationales. En mai, REFIRE a obtenu des certificats de l'autorité européenne agréée RDW par l'intermédiaire de TÜV Nord, ouvrant ainsi la voie à l'expansion de REFIRE sur le marché européen. En août, REFIRE a collaboré avec eCap Mobility, un partenaire stratégique en Europe du Nord, et a commandé un bus à piles à combustible dans le parc national de la vallée de la Basse-Oder en Allemagne. En outre, REFIRE a signé deux partenariats cette année avec Schaeffler AG et Toyota respectivement pour accélérer l'innovation technologique en matière de piles à combustible.

L'un des plus grands pavillons de l'Expo, le Pavillon chinois présente les innovations scientifiques et technologiques du pays et favorise les échanges et la coopération internationaux. L'exposition « Shanghai Day Exhibition on Cloud » présentée au Pavillon a vu près de 60 entreprises de haute technologie de Shanghai et de la région du delta du fleuve Yangtze présenter plus de 300 produits de pointe, ce qui reflète les réalisations et les applications de la région en matière d'innovation technologique et de transformation numérique.

Entrez dans le hall d'exposition REFIRE Expo Cloud et découvrez les solutions d'énergie propre de pointe de REFIRE via le lien https://exposhanghai.digitalexpo.com/pc/exhibitor/detail?eid=10015032021110500016360923453874500745259704025&id=10017012021111100016366184541919536445877542354.

À propos de REFIRE

Basé à Shanghai, en Chine, REFIRE est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies de piles à combustible à hydrogène. L'entreprise est spécialisée dans la conception, les tests, le prototypage, l'ingénierie d'application et la production de systèmes de piles à combustible intégrés pour bus, camions, véhicules spécialisés et applications marines. Depuis décembre 2021, les technologies et les produits de piles à combustible de REFIRE alimentent quotidiennement les véhicules à pile à combustible (FCV) dans 17 villes de Chine et 5 pays étrangers.

