Xinhua Silk Road : Coup d'envoi du concours de planification et de conception Shaoxing Jianhu à Shaoxing, dans la province du Zhejiang

BEIJING, 10 décembre 2021 /CNW/ -- Organisé par le gouvernement populaire du district de Keqiao de la ville de Shaoxing - dans la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine - et mis sur pied par le comité de gestion du complexe touristique de Jianhu, le concours de planification et de conception Shaoxing Jianhu a été officiellement lancé mercredi, avec comme slogan « Beyond YUE, Jianhu Revival »; le processus d'inscription de concurrents qualifiés a été enclenché.

Selon le site Internet officiel du concours, la date limite d'inscription est fixée à 16 h, le 18 février 2022.

L'emplacement pour le projet est situé au coeur du district de Keqiao, dans la ville de Shaoxing, sur les deux rives du lac Jianghu, qui constitue une partie importante de la zone urbaine de Keqiao. C'est autour du lac Jianghu, berceau de l'ancienne civilisation chinoise du Yuè, qu'est établi le centre de développement du district de Keqiao.

Le concours comprend deux volets, soit l'étude conceptuelle et le design urbain. Pour ce qui est de l'étude conceptuelle, elle se rapporte au complexe touristique de Jianhu, en prenant le lac Jianhu comme point central. L'ensemble représente une superficie d'environ 35,4 kilomètres carrés. Les concurrents doivent présenter un concept global de niveau macro, puis élaborer le plan de mise en oeuvre de l'orientation générale des lieux, la création d'espaces publics ouverts et la construction d'un réseau de transport multifonctionnel.

Le volet pour le design urbain exige des concurrents qu'ils proposent un positionnement distinct pour chaque zone, tant au niveau urbanistique qu'au niveau culturel. Parallèlement, pour mettre en valeur les caractéristiques du lac Jianghu tout en pensant aux besoins d'aménagements spatial et paysager, les concurrents devront choisir un site pour réaliser la conception de « l'oeil du Jianhu », un bâtiment qui deviendra la porte d'entrée des lieux.

Au niveau des critères d'admissibilité, tous les candidats devront posséder une expérience pertinente en conception pour s'inscrire au concours. Un consortium se composera d'au plus trois membres; chaque partie du consortium ne pourra participer au concours séparément en son nom propre, ni se joindre à un autre consortium constitué d'autres firmes de design. Six finalistes se partageront un montant total en récompenses de 9,5 millions de yuans, avec un premier prix, un deuxième prix, un troisième prix et trois prix complémentaires.

