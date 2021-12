Le Forum fédéral-provincial-territorial des ministres responsables de la condition féminine tient sa réunion annuelle en vue de continuer à faire progresser l'égalité des sexes et des genres





OTTAWA, ON and REGINA, SK, le 10 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le Forum fédéral-provincial-territorial (FPT) des ministres responsables de la condition féminine a réaffirmé son engagement à l'égard de l'égalité des sexes et des genres à l'occasion de la 39e réunion annuelle coprésidée par l'honorable Marci Ien, du gouvernement du Canada, et l'honorable Laura Ross, du gouvernement de la Saskatchewan.

Au cours de leur réunion virtuelle, les ministres FPT ont parlé de l'importance de leurs démarches en faveur de l'égalité des sexes et des genres ainsi que de l'élaboration d'initiatives inclusives et adaptées qui reflètent la diversité du Canada. Elles se sont également penchées sur la question du leadership des femmes et de leur participation à l'économie et à la vie démocratique, à la lumière des conséquences de la COVID-19. Les ministres ont aussi discuté de pratiques exemplaires mises en oeuvre dans leur territoire respectif.

Par ailleurs, les ministres ont reconnu les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les femmes, incluant une augmentation des cas de violence fondée sur le sexe. Elles ont souligné leurs interventions et ont parlé des mesures de soutien et des services fournis dans leur territoire aux personnes aux prises avec la violence, plus particulièrement aux femmes autochtones et racisées, aux personnes 2ELGBTQQIA+, aux personnes en situation de handicap, aux personnes vivant dans la pauvreté, aux travailleuses et travailleurs du sexe ainsi qu'aux personnes touchées de façon disproportionnée par la violence ou confrontées à des défis d'accès aux soins.

Au cours de la dernière année, les parties ont collaboré à la mise en oeuvre d'initiatives qui visent à faire progresser l'égalité des sexes et des genres, incluant la signature de la Déclaration ministérielle fédérale-provinciale-territoriale commune pour un Canada sans violence fondée sur le sexe . Les membres du Forum ont aussi convenu de renouveler leur engagement et de poursuivre leur collaboration en vue de faire progresser le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe. *

La réunion du Forum a été précédée d'une rencontre distincte entre les ministres, à laquelle se sont joints l'honorable Marc Miller du gouvernement du Canada¸ ministre des Relations Couronne-Autochtones ainsi que des dirigeants et représentants autochtones nationaux. Cette rencontre a été l'occasion de discuter de la violence fondée sur le sexe, de leadership et de réconciliation économique.

La prochaine réunion annuelle des ministres fédérale, provinciales et territoriales responsables de la condition féminine aura lieu en Nouvelle-Écosse à l'automne 2022.

*Le Québec a indiqué ce qui suit :

Soulignons que bien que le Québec appuie les principes généraux de la déclaration commune, ainsi que du plan d'action pancanadien visant à éliminer la violence fondée sur le sexe, il ne peut y adhérer puisqu'il entend conserver sa responsabilité pleine et entière dans ce domaine sur son territoire. Le Québec s'attend à recevoir sa juste part des fonds fédéraux, dans le cadre d'une entente respectueuse de son autonomie, afin d'appuyer les programmes, initiatives et services qu'il met en place en fonction des besoins sur son territoire en vue de mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Il entend également poursuivre le partage d'information et de meilleures pratiques avec les autres gouvernements dans ce dossier.

Citations

« S'il y a une chose que les 18 derniers mois nous ont enseignée, c'est que nous pouvons faire un pas de géant, en situation de crise, quand nous y mettons les moyens. Pour vraiment tourner la page sur la pandémie, nous devons assurer la sécurité de toutes et de tous, quel que soit leur sexe, leur expression ou identité de genre ou leur identité présumée, voir à ce qu'elles et qu'ils aient accès aux mêmes possibilités économiques et nous assurer que leurs proches sont pris en charge. Grâce à une collaboration étroite avec les gouvernements des provinces et des territoires, le gouvernement du Canada a annoncé dans son plus récent budget qu'il consacrerait 601,3 millions de dollars vers un Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe. »

L'honorable Marci Ien, C.P., députée

Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

Gouvernement du Canada

« Je suis honorée d'avoir pu coprésider ces rencontres et contribuer aux travaux collaboratifs du Forum cette année. Nous avons surtout agi sur des enjeux collectifs qui touchent toutes les femmes, notamment dans les domaines du leadership, de la participation à l'économie et de la violence fondée sur le sexe. Il nous reste un chantier collectif important à mener à terme : l'élaboration d'un plan d'action pancanadien pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Nous nous engageons à continuer d'agir pour régler les questions qui touchent toutes les femmes du Canada et plus particulièrement celles de nos provinces et territoires. »

L'honorable Laura Ross

Ministre responsable du Bureau de la condition féminine

Gouvernement de la Saskatchewan

Faits en bref

La plus récente réunion du Forum fédéral-provincial-territorial des ministres responsables de la condition féminine a été coprésidée par l'honorable Marci Ien , ministre fédérale des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, et l'honorable Laura Ross , ministre des Parcs, de la Culture et du Sport et ministre responsable du Bureau de la condition féminine du gouvernement de la Saskatchewan .

Le Forum fédéral-provincial-territorial des ministres responsables de la condition féminine se réunit chaque année pour faire une mise en commun d'informations et de pratiques exemplaires, discuter des enjeux et explorer des avenues d'amélioration de l'égalité des sexes et des genres.

D'après les données recueillies par Statistique Canada en mars et en avril 2020, une Canadienne sur dix déclarait que la possibilité de violence familiale semait chez elle beaucoup ou énormément d'inquiétude au début de la pandémie de COVID-19.

