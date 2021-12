Relations de nation à nation - Le gouvernement du Québec assure la présence de négociateurs auprès de communautés autochtones





QUÉBEC, le 10 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Afin d'assurer une plus grande représentation du gouvernement du Québec auprès de la nation mohawk, le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, a annoncé, aujourd'hui que, M. Geoffrey Kelley, agira à titre de négociateur auprès de la nation Mowhak d'Akwesasne. Rappelons que M. Kelley s'est vu également confier le mandat d'agir à titre de négociateur auprès de la nation Mowhak de Kahnawake dans un mandat similaire. De plus, un nouveau négociateur, Benoît Laliberté, a été nommé afin de représenter le gouvernement du Québec lors de discussions avec la nation huronne-wendate. M. Laliberté entreprendra son mandat à brève échéance.

Le gouvernement du Québec souhaite entretenir des relations harmonieuses avec les différentes nations autochtones de la province, axées sur le partenariat, la compréhension et le respect mutuel. Cela passe par la mise en place d'un dialogue soutenu qui peut mener à la négociation d'ententes sur des sujets d'intérêt commun et favoriser une meilleure cohabitation. Depuis déjà plusieurs années, le gouvernement du Québec travaille à l'établissement et au maintien de telles relations. Il cherche à présent à mettre en oeuvre des solutions mutuellement acceptables et durables, notamment grâce aux processus de consultation amorcés.

Les deux négociateurs retenus se sont démarqués comme étant des candidats exceptionnels, forts de plusieurs années d'expérience sur le terrain. Ils pourront compter sur l'appui entier du ministre et de l'équipe interministérielle du gouvernement du Québec dans l'exécution de leur mandat.

Liens pertinents :

https://www.quebec.ca/gouv/ministeres-et-organismes/secretariat-aux-affaires-autochtones

www.facebook.com/AutochtonesQc

SOURCE Conseil exécutif

Communiqué envoyé le 10 décembre 2021 à 17:45 et diffusé par :