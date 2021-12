Wentworth-Nord - Le nouveau pont situé sur le chemin de la Rivière-Perdue est complètement ouvert à la circulation





SAINT-JÉRÔME, QC, le 10 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et la députée d'Argenteuil, Mme Agnès Grondin, sont heureux d'annoncer l'ouverture complète du nouveau pont situé sur le chemin de la Rivière-Perdue, au-dessus de la décharge du Lac Long, dans la municipalité de Wentworth-Nord.

La reconstruction de la structure a été réalisée promptement afin de permettre à la population de retrouver, avant la saison hivernale, ce lien routier apprécié qui ne fait désormais plus l'objet de restrictions de charges.

Citations

« Ce projet s'inscrit dans la volonté de notre gouvernement d'assurer le maintien et la pérennité des infrastructures de la région. La réalisation de ces travaux permet dès maintenant d'assurer des déplacements sécuritaires et une meilleure fluidité pour tous les usagers de la route. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je me réjouis de la reconstruction de ce pont pour la région. Il s'agit d'un lien important pour ce secteur de la municipalité de Wentworth-Nord, permettant ainsi une meilleure accessibilité au territoire, notamment pour les transports lourds. »

Agnès Grondin, députée d'Argenteuil

Faits saillants

Les travaux de reconstruction ont été entrepris le 3 novembre dernier et se sont échelonnés sur cinq semaines.

Des travaux de parachèvement seront requis en 2022, notamment pour procéder à l'engazonnement aux abords du pont.

L'ancienne structure, construite en 1979, arrivait à la fin de sa durée de vie utile et faisait l'objet d'importantes restrictions de charges depuis 2008.

