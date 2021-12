Walmart Canada a dévoilé une nouvelle technologie de pointe pour le traitement des commandes des entrepôts à Cornwall, en Ontario





Technologie novatrice utilisée pour la toute première fois chez Walmart

Modernisation des tâches en entrepôt afin d'accroître la rapidité, l'efficacité et le souci de la précision des équipes

Disponibilité accrue des produits et service à la clientèle accéléré en magasin et en ligne

Embauche de 80 postes au sein du centre de distribution régional de Cornwall

MISSISSAUGA, ON, le 10 déc. 2021 /CNW/ - Walmart Canada a officiellement procédé au lancement d'un nouveau système de pointe de traitement des commandes des entrepôts au sein d'un centre de distribution de Cornwall, en Ontario - il s'agit du tout premier système de ce genre chez Walmart Canada.

Cet investissement de l'ordre de 20 millions de dollars permettra d'améliorer la chaîne d'approvisionnement de renommée mondiale de Walmart Canada, ainsi que de préparer l'entreprise pour l'avenir en fournissant aux associés les technologies d'avant-garde, la formation et les possibilités de développement dont ils ont besoin afin de moderniser les méthodes de travail et de faciliter l'acheminement de la marchandise.

L'établissement d'une superficie de 40 000 pieds carrés (3 716,12 mètres carrés) permet au détaillant de tirer parti d'une méthode moderne de traitement des commandes misant sur une technologie novatrice fondée sur un système informatique convivial pour assurer la livraison de la marchandise aux associés. Le système approvisionnera en marchandise générale, notamment les produits santé-beauté, les vêtements, la papeterie et l'électronique à 136 succursales Walmart situées de Kingston, en Ontario, à la région Est du Canada. Ce projet fait partie d'un investissement de 3,5 milliards de dollars visant à rendre l'expérience de magasinage en ligne et en magasin plus simple, plus rapide et plus pratique qu'auparavant pour nos associés et nos clients.

« Nous sommes vraiment stimulés par la modernisation de notre chaîne d'approvisionnement, tant à Cornwall qu'à l'échelle du pays. Ces investissements aideront nos associés à mieux servir nos clients », déclare Horacio Barbeito, président et chef de la direction de Walmart Canada. « Cornwall fait partie intégrante du réseau de notre chaîne d'approvisionnement, et nous sommes engagés à offrir des emplois et des possibilités à cette précieuse collectivité à laquelle nous sommes fiers d'appartenir depuis les 27 dernières années. »

Investissement à Cornwall

Walmart Canada sert fièrement la collectivité de Cornwall depuis 1994. En 2015, la succursale Walmart de Cornwall a été convertie en Supercentre, qui compte actuellement environ 280 associés. Cornwall compte également quatre centres de distribution Walmart représentant une superficie de 2,9 millions de pieds carrés (269 418,82 mètres carrés). Dans la région de l'Est de l'Ontario, les quatre centres de distribution et les 27 succursales de Walmart Canada comptent plus de 10 000 associés.

Ce projet contribuera à renforcer l'économie locale en créant des emplois à Cornwall. D'ailleurs, la construction du centre a permis de créer plus de 150 emplois en ingénierie à Cornwall. Walmart Canada travaille actuellement à pourvoir 80 postes au sein du centre de distribution régional de Cornwall.

« Nous sommes très heureux de constater que Walmart Canada continue de réaliser des investissements au sein de la ville de Cornwall », affirme Glen Grant, maire de Cornwall. « Cet investissement dans une technologie de pointe renforce le positionnement de Walmart à titre de leader à l'échelle mondiale au sein du secteur de la chaîne d'approvisionnement, et il soutient plus de 2 000 associés travaillant avec acharnement au quotidien afin de permettre aux familles canadiennes d'avoir accès à des produits essentiels. »

Nouveautés en matière de caractéristiques et d'avantages au sein de l'établissement de Cornwall

Des machines modernes sont contrôlées par un système informatique convivial visant à soutenir le flux de travail, afin d'en accroître l'exactitude et la traçabilité.

L'infrastructure permet d'acheminer 60 000 produits en 16 heures, ce qui permet d'augmenter la rapidité du processus et la productivité.

L'établissement comporte une technologie de pointe en matière de logistique, installée par Vanderlande.

La technologie facilite l'acheminement de la marchandise dans les entrepôts, tout en réduisant les efforts physiques requis.

Il s'agit d'un établissement omnicanal permettant de répondre aux besoins actuels et futurs des succursales et du commerce électronique.

Le nouveau logiciel sera semblable à celui qui sera utilisé au sein de deux centres de distribution actuellement en construction : à Surrey , en Colombie-Britannique (ouverture prévue en 2022) et à Vaughan, en Ontario (ouverture prévue en 2024).

