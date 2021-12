Le poster phare d'Agendia au SABCS 2021 confirme l'utilité de BluePrint ® comme test de sous-typage des biomarqueurs pour orienter les décisions de chimiothérapie néoadjuvante.





Agendia, Inc., leader mondial de l'oncologie de précision pour le cancer du sein, a annoncé qu'elle présentera un poster phare lors du San Antonio Breast Cancer Symposium 2021 (SABCS 2021) qui confirme l'utilité de BluePrint ® pour orienter les décisions de traitement néoadjuvant.

La présentation phare, fruit d'une collaboration de recherche entre Agendia et l'Institut néerlandais du cancer, intitulée « Effet du pertuzumab associé à une chimiothérapie néoadjuvante à base de trastuzumab dans le cancer du sein HER2 positif au stade précoce selon les sous-types de cancer du sein classifiés par BluePrint » [PD15-07], évalue le test de sous-typage moléculaire BluePrint portant sur 80 gènes pour prédire la réponse à une chimiothérapie néoadjuvante à base de trastuzumab avec ou sans pertuzumab dans une grande cohorte nationale de patientes de l'étude TRAIN2 (NCT01996267) et du registre néerlandais du cancer.

Les résultats ont montré que BluePrint a reclassé dans un sous-type moléculaire différent 15 % des patientes de cette étude classées HER2 positif par les tests IHC/FISH. Ces patientes reclassées ne répondent généralement pas comme prévu aux thérapies ciblant HER2 positif, ce qui indique un rôle potentiel de la génomique dans la planification du traitement des patientes HER2 positif. Les données confirment également le bénéfice très net obtenu après association du pertuzumab à la chimiothérapie néoadjuvante à base de trastuzumab chez les patientes présentant le sous-type HER2 classifié par BluePrint, les autres sous-types présentant un bénéfice un peu moins net du pertuzumab. Ces nouveaux résultats réaffirment l'hétérogénéité du cancer du sein pathologiquement HER2 positif et confirment les résultats d'une analyse translationnelle antérieure à l'étude BluePrint. APHINITY trial, qui a également montré que BluePrint pouvait identifier des sous-groupes de patientes HER2 positif bénéficiant à des degrés divers de l'association du pertuzumab sur la base de l'expression génique.

« Outre ces résultats reclassant 15 % des patientes de la cohorte, les données confirment l'hétérogénéité génomique des patientes cliniquement HER2 positif, et indiquent que les informations génomiques pourraient permettre de prendre des décisions plus précises après le diagnostic », a déclaré William Audeh, MD, Chief Medical Officer chez Agendia. « HER2 est un sous-type histologique extrêmement complexe du cancer du sein. Les résultats présentés dans ce poster phare montrent à nouveau l'incroyable diversité de ce sous-type, et l'importance de l'examen de ces tumeurs au niveau génomique afin d'adapter le traitement de manière appropriée, même avant la chirurgie ».

En outre, Agendia a partagé les mises à jour et les résultats de l'étude FLEX portant sur un projet sur le génome du cancer du sein, menée auprès de 30 000 patientes :

[OT2-07-01] La plateforme de données réelles FLEX explore de nouveaux profils d'expression génique et des protocoles initiés par les chercheurs pour le cancer du sein au stade précoce et partage les données de quelques-unes des 38 sous-études initiées par des chercheurs et approuvées dans le cadre du registre FLEX, l'étude observationnelle prospective de grande taille sur le cancer du sein (NCT03053193) cherchant à permettre la découverte de nouveaux profils génomiques pour améliorer la précision de la gestion du cancer du sein. Avec des critères d'inclusion élargis délibérément et plus de 9 000 patientes recrutées pour atteindre l'objectif de 30 000 patientes, le registre vise à permettre aux chercheurs d'étudier les différences et les tendances entre les sous-groupes de cancer du sein et de se focaliser sur des populations de patientes moins importantes et plus diverses, qui ont été généralement difficiles à recruter en nombre suffisant pour les essais cliniques.

« On n'insistera jamais suffisamment sur le grand nombre et la valeur des données recueillies par le projet FLEX », a déclaré Cynthia X. Ma, MD, PhD, oncologue et chercheur principal national du projet FLEX à la faculté de médecine de l'université Washington à St. Louis. « Rien que dans les données présentées lors de la conférence SABCS 2021, nous voyons surgir des idées qui peuvent être transformées immédiatement en actes cliniques. La représentation des groupes à risque extrême de MammaPrint est particulièrement intéressante, avec plus de 1 100 patientes à risque ultra faible et plus de 1 200 à risque élevé 2, recrutées pour l'étude. Les résultats de ces analyses orienteront les médecins qui soutiennent l'ensemble de la communauté du cancer du sein dans les cas difficiles à traiter qu'ils peuvent rencontrer dans leur pratique aujourd'hui. Ce projet pourrait être l'une des études les plus significatives et les plus inclusives de la recherche sur le cancer du sein à ce jour, et les enseignements constants qui en découlent nous permettent de mieux comprendre les facteurs biologiques dans le cancer du sein et, en définitive, de mettre au point des schémas de traitement plus personnalisés et plus précis ».

Agendia présentera six posters qui ont été acceptés au SABCS 2021, qui soulignent la mission d'Agendia consistant à permettre d'orienter le diagnostic et le traitement personnalisé du cancer du sein pour toutes les patientes tout au long de leur parcours thérapeutique.

À propos d'Agendia

Agendia est une entreprise au service d'une mission qui vise à faciliter la planification d'un traitement optimisé en fournissant aux médecins des solutions de diagnostic et d'information de prochaine génération qui les aident à améliorer les résultats et la qualité de vie des patientes atteintes d'un cancer du sein dans le monde entier. Agendia propose actuellement deux tests de profilage génomique disponibles dans le commerce qui aident les chirurgiens, les oncologues et les pathologistes à personnaliser le traitement des femmes aux moments d'intervention critiques tout au long de leur parcours de patientes.

MammaPrint® est un test pronostique basé sur 70 gènes et d'autres facteurs clinico-pathologiques qui détermine le risque de récidive du cancer du sein chez une patiente spécifique. BluePrint® est un test de sous-typage moléculaire basé sur 80 gènes qui identifie la biologie sous-jacente d'un cancer du sein individuel pour fournir des informations sur son comportement, son pronostic à long terme et sa réponse potentielle au traitement systémique. Ensemble, MammaPrint® et BluePrint® offrent une vue globale du cancer du sein d'une patiente pour permettre aux médecins de sélectionner objectivement la meilleure stratégie thérapeutique.

Pour de plus amples informations sur les tests d'Agendia et les essais en cours, veuillez consulter le site www.agendia.com.

