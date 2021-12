Le premier ministre salue le vingt-huitième rapport annuel sur la fonction publique du Canada





OTTAWA, ON, le 10 déc. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a salué aujourd'hui le vingt-huitième rapport annuel au premier ministre sur la fonction publique du Canada. Ce rapport a été présenté par Ian Shugart, greffier du Conseil privé et chef de la fonction publique fédérale.

Le rapport fait valoir le rôle important que la fonction publique fédérale a joué en soutien à la réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19. Il présente les nombreuses façons dont les fonctionnaires ont aidé à assurer la santé et la sécurité de leurs concitoyens canadiens, tout en continuant d'offrir des services et de mettre en oeuvre le programme du gouvernement du Canada.

Le rapport indique que si des progrès ont déjà été réalisés, il en reste beaucoup d'autres à faire pour favoriser davantage la diversité et l'inclusion au sein de la fonction publique. Plus tôt cette année, le greffier Shugart a lancé un Appel à l'action en faveur de la lutte contre le racisme, de l'équité et de l'inclusion dans la fonction publique fédérale, qui précise les attentes envers les cadres à tous les échelons en vue de poursuivre et d'accélérer les progrès vers de véritables changements.

De plus, le rapport revient sur les leçons retenues depuis le début de la pandémie et ouvre la voie pour réfléchir au travail qui devra être fait pour déterminer les pratiques à adopter à l'avenir afin de créer un changement durable dans la fonction publique, dans l'intérêt de tous les Canadiens.

Citation

« La fonction publique canadienne a joué un rôle central dans la réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19. J'encourage tous les Canadiens à lire le rapport du greffier afin de bien saisir toute l'importance de la contribution des fonctionnaires canadiens au cours de la dernière année, et ce, malgré des circonstances extrêmement difficiles. Dans les mois et les années qui suivront, je sais que nous pourrons compter sur notre fonction publique canadienne de calibre mondial pour qu'elle continue d'innover et de faire le travail nécessaire pendant que nous finissons notre combat contre la COVID-19 et rebâtissons le Canada en mieux, pour le bien de tous. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Fait saillant

Le gouvernement du Canada a présenté le rapport annuel au premier ministre sur la fonction publique du Canada pour la première fois en 1992, et son dépôt est obligatoire en vertu de l'article 127 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

