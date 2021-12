Le ministre des Transports fédéral se rend en Colombie-Britannique pour constater les répercussions des inondations sur les infrastructures du transport





VANCOUVER, BC, le 10 déc. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a accompagné le ministre des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique, l'honorable Rob Fleming, pour évaluer certains des dommages aux infrastructures de transports provinciales et nationales causés par les inondations en Colombie-Britannique. Le ministre a constaté personnellement de quelles façons la pluie dévastatrice, les inondations et la neige ont non seulement mis en péril la vie de milliers de Britanno-Colombiens et les ont forcés à se déplacer, mais aussi comment elles ont sérieusement entravé la chaîne d'approvisionnement canadienne.

Le ministre a témoigné sa reconnaissance envers les travaux d'ingénierie et de construction qui ont rapidement été entrepris de façon sécuritaire et dans des conditions souvent difficiles afin de restaurer d'importants réseaux ferroviaire et routier. Il a constaté la reconstruction de routes cruciales qui relient les communautés au sein de la province, ainsi que la province à l'ensemble du Canada.

Durant son séjour, le ministre Alghabra a fait l'éloge de la collaboration et du travail effectués à l'échelle de la chaîne d'approvisionnement et dans tous les modes de transports - le camionnage et les transports ferroviaire, maritime et aérien - dans les premières semaines de la crise pour veiller à ce que les biens essentiels parviennent aux ménages, aux fermes et aux industries. Le ministre a réitéré son engagement à collaborer avec les intervenants clés de la chaîne d'approvisionnement et les partenaires pour rebâtir l'infrastructure nécessaire pour une chaîne d'approvisionnement résiliente.

De surcroît, le ministre a annoncé qu'il accorderait 8,7 millions de dollars pour le financement de quatre projets dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux afin d'améliorer l'efficacité des activités dans les corridors commerciaux et les chaînes d'approvisionnement de la côte ouest du Canada.

Voici d'autres mesures récemment annoncées :

Former un groupe de travail sur le rétablissement de la chaîne d'approvisionnement avec la province de la Colombie-Britannique qui veille à ce que les biens essentiels parviennent aux personnes qui en ont besoin, et qui formule des conseils destinés aux gouvernements fédéral et provincial sur les priorités en matière d'infrastructure de la chaîne d'approvisionnement afin de reconstruire en favorisant une plus grande résilience.

Accorder un montant allant jusqu'à 4,1 millions de dollars à l'Administration portuaire Vancouver Fraser par l'entremise du Fonds national des corridors commerciaux afin de réduire la congestion en offrant une capacité supplémentaire de stockage pour les conteneurs.

Développer un nouveau système collaboratif pour gérer le trafic maritime et améliorer la circulation des marchandises dans le port de Vancouver .

Le gouvernement du Canada collabore avec la province de la Colombie-Britannique, ainsi qu'avec les ports, les terminaux et les secteurs maritime, ferroviaire, aérien et du camionnage, afin de fournir le soutien logistique nécessaire pour réparer les dommages causés par les inondations.

Citations

« Tous les Canadiens soutiennent les Britanno-Colombiens. Merci à nos partenaires qui ont travaillé sans relâche au cours des trois dernières semaines pour remettre sur pied notre réseau de transport sur une aussi grande échelle. Nous avons encore beaucoup de travail à abattre et notre gouvernement prend les mesures pour régler les problèmes en suspens concernant le transport et la chaîne d'approvisionnement. Nous nous appliquons à renforcer notre infrastructure de transport et l'efficience de nos chaînes d'approvisionnements qui profitent directement aux Canadiens dans l'ensemble du pays.

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Le gouvernement du Canada s'engage à travailler avec nos partenaires fédéraux et provinciaux pour déployer tous nos efforts afin de rétablir et de réparer les infrastructures essentielles, dont les corridors de transport, à la suite des inondations extrêmes en Colombie-Britannique. Les réparations ne se font pas du jour au lendemain, mais nous nous engageons à offrir de l'aide aux Britanno-Colombiens alors qu'ils se rétablissent au cours des prochains jours, des prochaines semaines et des prochains mois. Je tiens à remercier tous les premiers répondants, travailleuses et travailleurs d'urgence et nos partenaires de leurs efforts inlassables pour aider les Canadiens dans le besoin. »



L'honorable Bill Blair

Président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Sécurité civile

Faits en bref

La totalité des échanges commerciaux des biens et services au Canada , en 2020, se chiffre à 1,3 billion de dollars.

, en 2020, se chiffre à 1,3 billion de dollars. Le groupe de travail sur le rétablissement de la chaîne d'approvisionnement inclut le ministère des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique, le ministère du Tourisme et des Arts, ainsi que des représentants de la BC Trucking Association, du Council of Marine Carriers, de la Gateway Council of BC, de la BC Chamber of Shipping, du Canadien National, du Chemin de fer Canadien Pacifique et de Transports Canada.

fer Canadien Pacifique et de Transports Canada. Dans le budget de 2021, un montant supplémentaire 1,9 milliard de dollars sur quatre ans (2021-2025) visant à recapitaliser le Fonds national des corridors commerciaux a été prévu. Depuis le lancement du programme en 2017, plus de 2,2 milliards de dollars du Fonds national des corridors commerciaux ont été accordés à 117 projets à l'échelle du Canada .

. Le 26 novembre 2021 le premier ministre Justin Trudeau a annoncé la mise sur pied d'un comité de ministres fédéraux et provinciaux qui travailleront ensemble et avec les dirigeants autochtones afin d'encadrer l'apport d'un soutien immédiat et constant aux familles, aux entreprises et aux communautés de la Colombie-Britannique qui sont touchées par les phénomènes météorologiques extrêmes. Le comité sera coprésidé par l'hon. Bill Blair , président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile et l'hon. Mike Farnworth , vice-premier ministre et ministre de la Sécurité publique et solliciteur général de la Colombie-Britannique.

