Signature de convention collective au RISQ





MONTRÉAL, le 10 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Les 20 employé(e)s du Réseau d'informations scientifiques du Québec (RISQ) ont signé aujourd'hui leur nouvelle convention collective.

Outre les augmentations salariales avantageuses, les syndiqué(e)s ont obtenu une réduction des échelons, lesquels passent de 13 à 9, ainsi qu'une hausse du pourcentage inter-échelon. Cela se traduit donc par une baisse de quatre ans du temps requis pour atteindre le maximum des échelons.

Le 23 novembre dernier, les membres avaient voté à 94 % pour l'entente de principe conclue entre l'employeur et le syndicat.

« Nous sommes très fiers des clauses que nous avons négociées. Dans un climat de respect mutuel, nous sommes parvenus à une entente gagnant-gagnant. Nous avons la certitude que cette nouvelle convention assurera le maintien d'une bonne atmosphère de travail tout au cours de sa durée », a déclaré Philippe Dion-Paquet, vice-président de la section locale 4633 du SCFP.

Rappelons que le RISQ, organisme à but non lucratif, est un acteur important du domaine de l'éducation, de la recherche et de la formation au Québec. Il offre des services de télécommunications à l'ensemble des universités et des cégeps, aux centres de services scolaires, à des centres de recherche, des centres hospitaliers universitaires, des ministères et organismes gouvernementaux, des organismes culturels et des organismes de service.

Le personnel du RISQ membre du SCFP travaille dans les secteurs des technologies de l'informatique et de l'administration.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP est présent dans 11 secteurs d'activité, soit les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

