Le Canada inspire des leaders mondiaux en conservation

TORONTO, 10 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Conservation de la nature Canada (CNC) est honoré d'avoir été désigné hôte du Congrès mondial 2024 du Réseau international pour la conservation des terres (International Land Conservation Network - ILCN). Cette annonce a été faite ce vendredi 10 décembre à Barcelone, en Espagne, à la clôture du Congrès 2021.

La nature est notre alliée pour faire face aux changements climatiques. Et nous dépendons des aires naturelles pour notre survie. Alors que des nations de partout au monde s'efforcent d'atteindre d'ambitieux objectifs de protection et de restauration de la nature, les projets de conservation privés et citoyens de toutes échelles revêtent une importance grandissante.

Le Réseau international pour la conservation des terres réunit une communauté internationale de praticien(ne)s de la conservation de premier plan pour leur permettre de faire progresser leur travail et de renforcer leurs capacités. Les personnes qui participent au Congrès partagent leur expertise en conservation dans les domaines des finances, des lois et des politiques, de la gouvernance, de l'intendance, des projets à l'échelle des paysages et de la technologie. CNC se situe au premier rang de ce mouvement mondial.

À une époque où les impacts des changements climatiques se font sentir de manière plus urgente, il devient de plus en plus important pour la communauté mondiale de la conservation d'agir ensemble pour assurer l'intégrité et la résilience des écosystèmes et des ressources terrestres et aquatiques.

Le Canada s'est donné comme objectif de protéger 30 % de ses terres et de ses eaux douces d'ici 2030. Cet objectif ne peut être atteint que grâce à une approche collaborative et inclusive, misant sur les capacités d'un éventail d'intendants de terres, incluant les propriétaires fonciers, les collectivités, les organisations civiques et d'autres intervenants, afin d'entreprendre des actions volontaires, durables et efficaces en matière de conservation des milieux naturels. Les aires protégées privées s'ajoutent aux projets de conservation de terres publiques et à ceux dirigés par les communautés autochtones.

Conservation de la nature Canada, chef de file en matière de conservation de terres privées au pays, est déterminé à accélérer le rythme de la conservation et à doubler les retombées de son travail au cours des prochaines années, et ce, au bénéfice de l'ensemble de la population canadienne.

« Il n'a jamais été aussi vital de rassembler la communauté de la conservation », a déclaré Lisa McLaughlin, vice-présidente, Politiques et planification en conservation « Nous sommes heureux d'accueillir le monde entier et de partager avec d'autres des innovations qui nous aideront à mobiliser des personnes pour travailler à assurer l'avenir de la vie sur notre planète. »

« Nous sommes ravis que le Congrès mondial 2024 de l'ILCN se tienne au Canada et que CNC soit notre hôte. L'innovation dans le secteur civique en matière de finances, de politiques, de gouvernance et d'intendance dans le domaine de la conservation s'accélère pour répondre aux crises mondiales des changements climatiques et du déclin de la biodiversité », rapporte Jim Levitt, directeur de l'International Land Conservation Network, un programme du Lincoln Institute of Land Policy, basé à Cambridge au Massachusetts. « En plus de proposer de nouvelles perspectives au Canada, nous sommes enthousiastes à l'idée de partager avec le monde entier les réalisations exceptionnelles du Canada en matière de conservation des terres. »

Chef de file en conservation de terres privées au Canada et organisme sans but lucratif, Conservation de la nature Canada (CNC) oeuvre à la protection de nos milieux naturels les plus précieux et des espèces qu'ils abritent. Depuis 1962, CNC et ses partenaires ont contribué à la protection de 14 millions d'hectares d'un océan à l'autre et à l'autre. Pour en savoir plus : conservationdelanature.ca.

Le Réseau international pour la conservation des terres (International Land Conservation Network ? ILCN) regroupe des organisations civiques, des organismes privés et des personnes, au-delà des frontières et partout dans le monde, afin d'accélérer la protection des terres et ressources naturelles et d'en améliorer la gestion. Pour plus d'information : landconservationnetwork.org

