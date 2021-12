Arasan annonce la disponibilité immédiate de son MIPI D-PHY(SM) IP ultra basse consommation pour le noeud de processus GlobalFoundries 12 nm FinFET





SAN JOSE, Californie, 10 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Arasan Chip Systems, le principal fournisseur de solutions Total IPtm pour le marché des systèmes sur puce (SoC) d'aujourd'hui, annonce la disponibilité immédiate de son MIPI D-PHY SM IP de 2ème génération repensé pour le noeud de processus FinFET 12 nm de GlobalFoundries. Arasan est un partenaire de GlobalFoundries, et plusieurs puces de test ont été parrainées par GlobalFoundries dans le but de rendre le silicium IP d'Arasan éprouvé et disponible pour le processus GlobalFoundries 12 nm.

Ce noeud de processus FinFET 12 nm MIPI D-PHY SM de 2ème génération pour GlobalFoundries est développé sur l'architecture MIPI D-PHY SM éprouvée sur silicium de 2ème génération d'Arasan, axée sur une consommation d'énergie ultra-faible tout en optimisant la zone. Cela rend cette D-PHY SM IP idéale pour les appareils portables et les applications d'affichage IoT où la puissance est d'une importance primordiale. La D-PHY SM IP avec ses capacités de tolérance aux pannes est également destinée aux applications SoC automobiles qui ont vu une adoption rapide de l'IP d'Arasan.

Arasan MIPI D-PHYSM pour GF 12 nm offre des vitesses allant jusqu'à 2,5 Gbit/s par voie et conforme à la spécification MIPI D-PHY SM v1.2. La GF 12nm D-PHY SM est une PHY IP universelle qui peut également être configurée en tant qu'émetteur ou récepteur autonome.

La MIPI D-PHY SM d'Arasan s'intègre parfaitement aux MIPI CSI® IP et DSI® IP d'Arasan, offrant une solution IP totale pour l'imagerie et les écrans. Arasan propose également son eMMC PHY + eMMC Controller IP et son NAND Controller IP + NAND Flash PHY pour GF 12 nm. Arasan étendra son offre GlobalFoundries 12 nm avec MIPI C-PHYSM / D-PHYSM Combo IP et la version 4,5 gbps de D-PHY SM IP en 2022.

Arasan Chip Systems, membre contributeur de l'association MIPI depuis 2005, est un fournisseur leader d'IP pour le stockage mobile et les interfaces de connectivité mobile avec plus d'un milliard de puces livrées avec notre MIPI IP. Les solutions IP totales de haute qualité et éprouvées sur silicium d'Arasan comprennent l'IP numérique, l'IP PHY AMS, l'IP de vérification, le HDK et le logiciel. Arasan dispose d'un portefeuille de produits ciblé ciblant les SoC mobiles. Le terme mobile a évolué au cours de nos deux décennies d'histoire pour inclure tout ce qui est mobile, en commençant par les PDA au milieu des années 90 jusqu'aux automobiles, drones et IoT d'aujourd'hui. Arasan est à l'avant-garde de cette évolution du « Mobile » avec son IP basée sur des normes au coeur des SoC mobiles.

