Le gouvernement du Canada investit dans quatre projets pour améliorer l'efficacité de la porte d'entrée de Vancouver

4.

Le développement d'une plateforme numérique pour l'approvisionnement et la gestion de conteneurs vides. Ce projet, qui sera entrepris par le groupe TSC Trakking Software Corporation, améliorera la gestion des conteneurs, réduira les coûts des importateurs et des exportateurs canadiens et diminuera les gaz à effet de serre attribuables à la congestion dans le Grand Vancouver et possiblement d'autres villes canadiennes.