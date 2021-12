Le gouvernement du Canada s'est engagé à renforcer les corridors commerciaux du Canada qui aident à la croissance de notre économie, favorisent la relance et créent de bons emplois pour la classe moyenne. Aujourd'hui, le ministre des Transports,...

Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les automobilistes qu'il y aura une fermeture de voie en alternance sur le pont-jetée LaSalle aux fins de travaux de réparation durant les périodes suivantes : du lundi 13 décembre...

Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les automobilistes que la traverse des Chaudières demeurera ouverte à la circulation automobile du lundi 13 décembre au vendredi 17 décembre, de 9 h à 15 h, à la suite d'une...

À compter du 13 décembre 2021, de nombreuses mesures d'atténuation en transport collectif seront mises en oeuvre dans l'axe du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la...

Le 8 décembre dernier a eu lieu une séance publique d'exo, webdiffusée sur Facebook compte tenu de la pandémie de la COVID-19. Au cours de la séance, des membres de la direction d'exo ont fait le point sur la situation actuelle et future de...