Annulation d'une fermeture planifiée sur la traverse des Chaudières

Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les automobilistes que la traverse des Chaudières demeurera ouverte à la circulation automobile du lundi 13 décembre au vendredi 17 décembre, de 9 h à 15 h, à la suite d'une...

À compter du 13 décembre 2021, de nombreuses mesures d'atténuation en transport collectif seront mises en oeuvre dans l'axe du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la...

Le 8 décembre dernier a eu lieu une séance publique d'exo, webdiffusée sur Facebook compte tenu de la pandémie de la COVID-19. Au cours de la séance, des membres de la direction d'exo ont fait le point sur la situation actuelle et future de...