Biocytogen/Eucure Biopharma annoncent l'achèvement du dosage du premier patient de l'essai clinique de phase I de YH004 (anticorps monoclonal anti-4-1BB) en Australie





BEIJING, 10 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Eucure Biopharma, une filiale à part entière de Biocytogen, a annoncé le dosage du premier patient pour un essai clinique de phase I de YH004 (anticorps monoclonal anti-4-1BB, mAb) (n° YH004002) en Australie.

Il s'agit d'une étude de phase I ouverte, multicentrique, classique, à escalade de dose, portant sur la monothérapie YH004 ou sur YH004 en association avec un mAb anti-PD-1. Les sujets sont des patients atteints de tumeurs solides avancées ou de lymphomes non hodgkiniens récidivants/réfractaires (LNH R/R). L'objectif de l'étude est d'évaluer l'innocuité, la tolérabilité et l'efficacité de YH004 seul ou en combinaison avec l'anti-PD-1 mAb chez les patients atteints de tumeurs solides avancées ou de LNH R/R. La pharmacocinétique et l'immunogénicité du YH004 seront également évaluées.

Le Dr Yuelei Shen, président-directeur général de Biocytogen et d'Eucure Biopharma, a déclaré qu'Eucure Biopharma prévoit de continuer à faire des progrès rapides dans les études cliniques de YH004, afin que les patients du monde entier puissent avoir accès à la thérapie dès que possible.

À propos de YH004

YH004 est un anticorps monoclonal (mAb) agoniste IgG1 humanisé ciblant 4-1BB avec une haute affinité et spécificité. Le YH004 peut améliorer la réponse immunitaire contre les tumeurs grâce à de multiples mécanismes. L'activation de 4-1BB par les anticorps peut renforcer la co-activation des cellules T, améliorer la cytotoxicité des cellules NK, favoriser la maturation des cellules présentatrices d'antigènes (CPA) et inhiber les cellules T régulatrices (Tregs). Les données in vitro et in vivo indiquent que le YH004, seul ou en combinaison avec un anticorps anti-PD-1, présente d'importantes activités antitumorales avec une bonne innocuité et une bonne tolérabilité.

À propos d'Eucure Biopharma

Eucure Biopharma assure la mission de développement clinique des portefeuilles de R&D de Biocytogen. S'appuyant sur une solide équipe de développement clinique dotée d'une grande expérience, Eucure Biopharma développe des médicaments innovants pour l'oncologie et d'autres indications afin de répondre aux besoins cliniques des patients du monde entier. La société a établi un portefeuille pour plus de 10 cibles. À l'heure actuelle, quatre produits ont reçu des approbations d'essais cliniques aux États-Unis et en Chine, y compris deux produits qui ont obtenu des approbations cliniques de phase II de la FDA et de la NMPA, deux produits qui sont entrés dans la phase I des essais cliniques en Chine, et quatre essais cliniques de phase I en Australie.

À propos de Biocytogen

Biocytogen est une société mondiale de biotechnologie spécialisée dans la recherche et le développement de nouveaux médicaments grâce à des technologies innovantes. En utilisant les souris RenMab TMet RenLiteTM pour la production d'anticorps entièrement humains, Biocytogen a intégré ses plateformes de développement d'anticorps monoclonaux et bispécifiques, ses plateformes de dépistage in vivo de l'efficacité des médicaments et sa forte capacité de développement clinique pour rationaliser l'ensemble du processus de développement des médicaments. Biocytogen entreprend un projet à grande échelle pour développer des anticorps médicaments en collaboration avec des partenaires mondiaux pour plus de 1000 cibles médicamenteuses, connu sous le nom de plateforme RenMice TM HiTS. Basée à Beijing, Biocytogen a des succursales à Haimen Jiangsu, à Shanghai et à Boston, aux États-Unis.

