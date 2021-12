Démolition de la serre du zoo de Québec : la ministre Guilbault abdique dans la Capitale-Nationale





QUÉBEC, le 10 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La démolition imminente de la serre de l'ancien zoo de Québec est une démonstration de l'abandon des citoyens de la Capitale-Nationale de la part de la CAQ, dénoncent Mme Marwah Rizqy, porte-parole de l'opposition officielle pour la Capitale-Nationale et Mme Christine St-Pierre, porte-parole en matière de culture et de communications.

Encore une fois, le gouvernement caquiste fait la sourde oreille aux demandes d'associations citoyennes et à leurs propositions porteuses pour ce joyau architectural érigé en 2002 au coût de 14 millions de dollars. Au lieu d'écouter les gens sur le terrain, et de chercher à mettre en valeur l'édifice, l'inaction de la CAQ et de la ministre Guilbault va plutôt mener à sa déplorable démolition.

Selon Mme Rizqy, la ministre responsable de la Capitale-Nationale doit agir et faire pression sur le ministre de l'Éducation, qui est responsable de l'édifice, afin qu'il protège le bâtiment et qu'on lui confère une vocation sociale, scientifique ou culturelle. Madame Guilbault doit faire preuve de leadership dans ce dossier et défendre les demandes des citoyens de la région; c'est sa responsabilité.

« La ministre responsable de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, et le député de Charlesbourg, Jonatan Julien, sont les grands responsables de ce gâchis. On constate leur manque d'ambition pour la région avec l'abandon complet de cette infrastructure unique. Ils doivent arrêter de faire la sourde oreille et écouter les solutions concrètes proposées par la population. Après tout, ce joyau architectural appartient aux citoyens! »

- Marwah Rizqy, porte-parole de l'opposition officielle responsable de la Capitale-Nationale.

« Alors que la ministre de la Culture, Nathalie Roy, vient d'annoncer l'élaboration d'une politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire, la CAQ demeure les bras croisés et laisse ce bâtiment d'une valeur architecturale exceptionnelle tomber sous le pic des démolisseurs. Après la Maison Chevalier, voilà un autre exemple du malaise de la CAQ face à la protection de notre patrimoine. »

- Christine St-Pierre, porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et de communications.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Communiqué envoyé le 10 décembre 2021 à 13:00 et diffusé par :