Grand Forum Habitation Québec - Une vision axée sur les besoins et l'efficacité en habitation





QUÉBEC, le 10 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du deuxième Grand Forum Habitation Québec, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, a notamment fait le point sur les travaux d'élaboration du Plan d'action gouvernemental en matière d'habitation.

La ministre a aussi profité de l'occasion pour souligner les sommes prévues en habitation, annoncées lors de la mise à jour économique. Parmi celles-ci, elle a entre autres rappelé que 200 M$ permettront d'accélérer la construction de nouveaux logements abordables, grâce à un tout nouveau programme. Ce modèle innovant misera sur la mobilisation de tous les acteurs du milieu, soit les organismes communautaires, les offices d'habitation et le secteur privé. Il contribuera à augmenter l'offre de logements de façon efficace, dans la mesure où il y aura un engagement formel de les offrir à prix abordables. Les modalités du programme seront d'ailleurs annoncées prochainement.

Notons que le Grand Forum Habitation réunissait une cinquantaine d'acteurs des domaines communautaire, privé et municipal, des représentants des autochtones hors réserve et d'associations étudiantes. Cet événement s'inscrit dans le cadre des Forums Habitation Québec. Créés en 2020, ces espaces d'échange permanents permettent des rencontres récurrentes avec les principaux acteurs en habitation.

Citation :

« Il est essentiel pour moi de tenir le Grand Forum Habitation Québec, car c'est ensemble que nous arriverons à dynamiser nos milieux de vie et à répondre encore davantage aux besoins des Québécoises et des Québécois. Il s'agit pour moi d'un dossier qui me tient énormément à coeur. Tous les échanges nourrissent nos réflexions dans le cadre de l'élaboration du Plan d'action gouvernemental en matière d'habitation. Je suis convaincue que nous pourrons faire plus afin que toutes les personnes et toutes les familles plus vulnérables aient accès à un logement adéquat, à des coûts qui respectent leur capacité de payer. C'est tellement important! Notre gouvernement est déterminé à augmenter plus rapidement l'offre de logements abordables dans toutes les régions du Québec, et la mise en place d'un nouveau programme en habitation en témoigne! Tous les acteurs du milieu doivent se mobiliser et avancer dans la même direction! D'ailleurs, je remercie tous les partenaires ainsi que tous les participants et les participantes qui ont pris part au Grand Forum. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Faits saillants :

Le premier Grand Forum Habitation Québec s'est tenu en mars 2021.

Rappelons qu'au cours des trois dernières années, ce sont plus de 1 G$ que le gouvernement du Québec a investis afin d'accélérer la livraison de logements abordables et sociaux.

Ce sont aussi plus de 3 G$ qui ont été annoncés par le gouvernement pour rénover le parc immobilier de HLM.

Le gouvernement a également donné un nouveau pouvoir à l'ensemble des municipalités afin qu'elles puissent dorénavant créer des programmes d'aide financière pour la construction, la rénovation ou la location de logements.

