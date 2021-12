Loterie caritative Loto-o-suivant 500 000 $ seront remis à des organismes sans but lucratif





MONTRÉAL, le 10 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Un total de 500 000 $ sera remis à des organismes sans but lucratif (OSBL) à l'occasion des tirages de la loterie Loto-o-suivant de Loto-Québec. Le concept de cette loterie caritative est simple : elle offre des gros lots permettant aux gagnants de remporter 10 000 $ chacun et, surtout, de choisir un OSBL québécois qui leur tient à coeur et qui reçoit également 10 000 $.

En tout, 50 gros lots ont été tirés le 30 novembre, à l'occasion de la journée nationale du don, Mardi je donne. Les OSBL sélectionnés par les gagnants recevront bientôt leur lot, à temps pour la période des fêtes. Déjà, de nombreux organismes provenant de plusieurs régions du Québec ont bénéficié de ce geste de solidarité et d'autres s'ajouteront au fur et à mesure que les gagnants réclameront leur lot.

Les organismes choisis par les gagnants sont très variés, par exemple : la Fondation Véro & Louis, l'Institut de Cardiologie de Montréal, la Maison Albatros de Trois-Rivières, la Maison des Enfants de Saint-Roch, Mira, Opération Enfant Soleil, Pour 3 Points, la Société Alzheimer de Québec ou encore la Société québécoise pour la défense des animaux.

« La loterie caritative Loto-o-suivant a permis à plus de 50 gagnants de soutenir une cause qui leur tient à coeur. C'est une grande fierté pour Loto-Québec d'aider concrètement de nombreux OSBL québécois », souligne Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et chef de l'exploitation des loteries à Loto-Québec.

« Je félicite les équipes qui ont développé ce projet qui allie plaisir et générosité. Elles ont trouvé une façon créative de contribuer à la collectivité », ajoute Jean-François Bergeron, président et chef de la direction de Loto-Québec.

Loto-o-suivant en bref

Les billets à gratter Loto-o-suivant étaient en vente chez les détaillants jusqu'au 26 novembre au coût de 2 $.

Les personnes qui découvraient un lot « 100 $ + tirage » étaient admissibles au tirage des gros lots de 10 000 $.

Les gagnants issus de ce tirage ont remporté 10 000 $. La même somme est remise à un OSBL de leur choix parmi les nombreux organismes québécois enregistrés auprès de l'Agence du revenu du Canada .

. Les billets Loto-o-suivant sont aussi en vente sur lotoquebec.com jusqu'en octobre 2022. Les billets achetés en ligne offrent instantanément un gros lot, indépendamment du tirage du 30 novembre 2021.

Loto-Québec ne fait aucun profit avec cette loterie à vocation caritative.

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec a pour mission de gérer l'offre de jeux de hasard et d'argent de façon efficiente et responsable en favorisant l'ordre, la mesure et l'intérêt de la collectivité québécoise. Le divertissement est au coeur de ses activités. Du 1er janvier au 5 décembre 2021, Loto-Québec a versé 136 lots de 1 000 000 $ ou plus. Les loteries Gagnant à vie et Grande Vie ont permis à 21 chanceux de mettre la main sur une rente à vie. Nos gagnants de lots importants figurent sur la page Gagnants du site Loteries.

