Une analyse présentée à la SABCS 2021 confirme que MammaPrint® et BluePrint® prédisent les résultats après une chimiothérapie néoadjuvante





Agendia, Inc. leader mondial de l'oncologie de précision pour le cancer du sein, a présenté aujourd'hui des données démontrant la capacité de MammaPrint® et de BluePrint ®® à prédire l'évolution de l'état des patientes après une chimiothérapie néoadjuvante (CNA), à l'occasion du Symposium sur le cancer du sein de San Antonio 2021 (SABCS 2021).

L'affiche, intitulée « MammaPrint and BluePrint are prognostic of outcome following neoadjuvant chemotherapy », présente des résultats indiquant que MammaPrint et BluePrint sont en corrélation exacte avec la chimiosensibilité et les résultats chez les patients traités par NAC. La recherche a été menée en collaboration avec le Cedars-Sinai Medical Center.

En autres, environ 1 tumeur sur 4 qui était MammaPrint à risque élevé (Luminal B) avant la NAC est devenue MammaPrint à faible risque (Luminal A) lorsque le tissu post-traitement a été analysé. Les patientes dont les tumeurs à faible risque ont été reclassées par MammaPrint ont eu de meilleurs résultats à cinq ans que les patientes qui sont restées à haut risque après le traitement. Ces données soulignent le rôle des tests génomiques en série pour déterminer la classification correcte des tumeurs du cancer du sein après un traitement par NAC, afin de gérer de manière appropriée le plan de traitement futur et le pronostic d'une femme.

« En analysant MammaPrint et BluePrint sur des échantillons de tissus pré et post-CAN pour les personnes présentant une maladie résiduelle, nous découvrons de nouvelles perspectives quant à leur utilité clinique et à leur impact potentiel sur les décisions de traitement, étant donné les changements biologiques qui peuvent survenir après l'intervention initiale », a déclaré Alice P. Chung, docteur en médecine, Division d'oncologie chirurgicale, Département de chirurgie, Cedars-Sinai Medical Center. « L'importance d'une classification génomique précise d'une tumeur est cruciale, surtout dans le contexte de ces résultats où 1 tumeur à haut risque sur 4 est devenue à faible risque ; des connaissances qui peuvent affecter de manière significative nos discussions de planification de traitement avec les patientes. »

L'analyse présentée lors de la conférence SABCS 2021 porte sur les données de 128 femmes (âge médian de 50 ans) atteintes d'un cancer du sein précoce (CST) de stade I-III, tous sous-types cliniques confondus, diagnostiquées entre 2007 et 2016 et ayant reçu une NAC au Cedars-Sinai Medical Center. Parmi les 111 tumeurs prétraitées, les tumeurs à haut risque MammaPrint avaient un taux de réponse pathologique complète (pCR) significativement plus élevé que les tumeurs à faible risque. Parmi les tumeurs dont les résultats MammaPrint étaient discordants entre les échantillons pré et post-traitement, le seul changement observé était le passage d'un risque élevé à un risque faible. Les résultats de BluePrint étaient très cohérents entre les échantillons pré et post-NAC (92 % de concordance), avec une reclassification uniquement dans la cohorte HER2-Type, ce qui correspond à l'hétérogénéité connue des tumeurs cliniquement HER2-positives.

« La chimiothérapie néoadjuvante est la norme de soins pour le traitement initial de certains types de cancer du sein, et pour de nombreuses femmes, on pense que la réponse clinique au traitement a des implications pronostiques. Cette étude illustre les informations supplémentaires fournies par nos tests génomiques concernant la réponse au traitement et le pronostic », a déclaré William Audeh, MD, Chief Medical Officer chez Agendia et auteur de l'étude. « Si les changements de l'indice de risque MammaPrint avec le traitement sont clairement associés au résultat, il est également important de noter la cohérence des résultats BluePrint avant et après le traitement par chimiothérapie néoadjuvante. Ces données démontrent une fois de plus la précision pronostique des tests et confirment l'importance des informations génomiques dans notre quête pour identifier de meilleurs biomarqueurs chez les patientes traitées par chimiothérapie néoadjuvante. »

Des études futures étudieront l'effet de la NAC sur le transcriptome du cancer du sein et son association avec les résultats cliniques.

À propos d'Agendia

Agendia est une entreprise au service d'une mission qui vise à faciliter la planification d'un traitement optimisé en fournissant aux médecins des solutions de diagnostic et d'information de prochaine génération qui les aident à améliorer les résultats et la qualité de vie des patientes atteintes d'un cancer du sein dans le monde entier. Agendia propose actuellement deux tests de profilage génomique disponibles dans le commerce qui aident les chirurgiens, les oncologues et les pathologistes à personnaliser le traitement des femmes aux moments d'intervention critiques tout au long de leur parcours de patientes.

MammaPrint® est un test pronostique basé sur 70 gènes et d'autres facteurs clinico-pathologiques qui détermine le risque de récidive du cancer du sein chez une patiente spécifique. BluePrint® est un test de sous-typage moléculaire basé sur 80 gènes qui identifie la biologie sous-jacente d'un cancer du sein individuel pour fournir des informations sur son comportement, son pronostic à long terme et sa réponse potentielle au traitement systémique. Ensemble, MammaPrint® et BluePrint® offrent une vue globale du cancer du sein d'une patiente pour permettre aux médecins de sélectionner objectivement la meilleure stratégie thérapeutique.

Pour plus d'informations sur les tests d'Agendia et les essais en cours, veuillez consulter : www.agendia.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 10 décembre 2021 à 11:30 et diffusé par :