LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME DU QUÉBEC NOMMÉ AU COMITÉ DIRECTEUR DU COGEL, ORGANISATION INTERNATIONALE DÉDIÉE À LA BONNE GOUVERNANCE ET À L'INTÉGRITÉ DES ORGANISATIONS PUBLIQUES

QUÉBEC, le 10 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le 8 décembre dernier, les membres du Council on Governmental Ethics Laws (COGEL) ont unanimement approuvé la nomination du commissaire au lobbyisme, Me Jean-François Routhier, pour joindre leur comité directeur. Pour connaître tous les membres du comité de direction : https://www.cogel.org/page/2022SteeringComm (en anglais seulement).

Avec le directeur général des élections de la Saskatchewan, M. Michael Boda, Me Routhier est le deuxième représentant canadien à siéger sur l'actuel comité directeur du COGEL. Il est nommé pour un mandat de quatre ans. « C'est un honneur pour moi de représenter le Québec au sein de ce comité directeur. Comme personne désignée chargée d'encadrer le lobbyisme au Québec, je trouve important de partager et de nourrir mes réflexions sur l'ensemble des enjeux qui caractérisent les bonnes pratiques en matière de gouvernance publique », a déclaré le commissaire au lobbyisme.

La nomination de Me Routhier est d'autant plus significative, puisque la prochaine conférence annuelle du COGEL se tiendra à Montréal, en décembre 2022. « Ce sera l'occasion pour mes collègues régulateurs et moi-même de mettre en lumière la force de la vie démocratique québécoise, de démontrer que le Québec continue de se positionner parmi les meilleures juridictions en matière de gouvernance et d'intégrité de la vie publique et qu'il prend les moyens pour y parvenir. », ajoute Me Routhier.

Basé aux États-Unis, le COGEL est une organisation professionnelle internationale qui s'intéresse aux enjeux de l'éthique gouvernementale, des élections, du financement de campagnes électorales, de l'encadrement du lobbyisme, de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels. Le COGEL compte environ 200 membres provenant principalement des États-Unis et du Canada, ainsi que de quelques membres européens, australiens et latino-américains.

DU QUÉBEC Nommé par l'Assemblée nationale du Québec dont il relève afin d'assurer son indépendance, le commissaire au lobbyisme a pour mission de promouvoir la transparence et la saine pratique des activités de lobbyisme exercées auprès des titulaires de charges publiques des institutions parlementaires, gouvernementales et municipales, ainsi que de faire respecter la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme et le Code de déontologie des lobbyistes.





Par son expérience et son expertise en matière d'encadrement des communications d'influence, le Commissaire au lobbyisme du Québec vise à contribuer au renforcement de la confiance des citoyens envers les institutions publiques et les personnes qui les dirigent.

