Lumen intègre le 2021 CB Insights Digital Health 150, la liste des 150 start-ups de santé numérique les plus innovantes





CB Insights a distingué Lumen, l'entreprise à l'origine du premier appareil au monde de mesure du métabolisme par la respiration, à l'occasion de sa troisième édition annuelle du Digital Health 150, qui présente les 150 entreprises privées de santé numérique les plus prometteuses au monde. Le Digital Health 150 de cette année a été dévoilé en direct dans le cadre de l'événement Future of Health organisé chaque année par CB Insights.

Depuis 2016, le groupe Digital Health 150 de 2021 a levé globalement environ 14,9 milliards USD de financement via 522 accords concernant des start-ups à divers stades de développement de l'investissement, de la licorne en démarrage à la licorne solidement financée. Les start-ups financées cette année travaillent sur l'intégration et l'analyse des données, les soins hybrides virtuels/en personne, les thérapies numériques, l'intelligence clinique, entre autres.

«Le Digital Health 150 de cette année est l'un des plus vastes à ce jour. Il met en lumière 16 catégories, dont les soins virtuels, la technologie des essais cliniques et l'automatisation des flux de travail; de nouvelles catégories ont été ajoutées, comme la technologie des soins de santé à domicile et l'imagerie assistée par ordinateur, a déclaré Brian Lee, vice-président senior de l'unité information de CB Insights. Le groupe de l'an dernier a connu plus de 20 sorties, levé 18,6 milliards USD supplémentaires de financement global, et formé plus de 250 partenariats depuis sa création, et nous sommes impatients d'assister aux futurs succès des lauréats de cette année».

«Nous sommes ravis d'être reconnus par CB Insights comme un leader innovant du domaine de la santé numérique. Notre mission est d'améliorer la santé métabolique des gens grâce à notre technologie révolutionnaire basée sur l'une des plus importantes plateformes de santé qui effectue 1 million de mesures du métabolisme par mois», a déclaré Daniel Tal Mor, PDG et co-fondateur de Lumen.

En appliquant une méthode basée sur la preuve, l'équipe de recherche de CB Insights a sélectionné les lauréats du Digital Health 150 parmi un groupe de plus de 11 000 entreprises, y compris les candidats et les nominés. Ils ont été choisis en fonction de plusieurs facteurs, notamment les données soumises par les entreprises, les business models des entreprises et la dynamique du marché, et les scores Mosaic , fournis par l'algorithme exclusif de CB Insights qui mesure la santé et le potentiel de croissance globale des entreprises privées.

Faits marquants 2021 des investissements du Digital Health 150:

Licornes: 17 des 150 entreprises (11%) ont été valorisées à hauteur de 1 milliard USD ou plus lors de leur dernier tour de table de financement.

Tendances de financement: depuis le début de 2021 à ce jour, ces 150 entreprises privées ont levé 9,2 milliards USD de fonds propres dans le cadre de 153 transactions (au 19/11/21).

Méga-cycles: depuis 2020, on compte 39 méga-cycles (100 millions USD +) d'investissements en actions dans le Digital Health 150 de cette année, dont 31 (79%) ont eu lieu entre début 2021 et aujourd'hui.

Représentation mondiale: 23% des Digital Health 150 de 2021 sont basés hors des États-Unis. Après les États-Unis, c'est le Royaume-Uni qui compte le plus grand nombre d'entreprises du Digital Health 150 (9), suivi de l'Inde (4). Les lauréats de cette année sont basés dans 18 pays, dont la Chine, Israël, le Nigeria, l'Allemagne, l'Argentine et la Nouvelle-Zélande.

Meilleur investisseur en capital-risque: General Catalyst, qui a investi dans 39 opérations depuis 2016, est l'investisseur le plus actif dans les sociétés Digital Health 150 de cette année.

À propos de CB Insights

CB Insights crée des logiciels qui permettent aux meilleures entreprises du monde de découvrir et de comprendre, puis de prendre des décisions technologiques en toute confiance. En associant données, avis d'experts et outils de gestion du travail, nos clients gèrent leur processus décisionnel technologique de bout en bout sur CB Insights. Pour plus d'informations, visiter le site www.cbinsights.com.

A propos de Lumen

Lumen aide les gens à améliorer leur santé et leur forme physique grâce à une technologie d'avant-garde personnalisée de suivi de la nutrition et du métabolisme. Conçu par des soeurs jumelles docteures en médecine et lauréates de l'Ironman, Lumen exploite les informations fournies par notre respiration pour mesurer le métabolisme, qui est étroitement lié au poids, à la forme physique et à la santé de chaque personne. Le dispositif Lumen mesure le métabolisme en moins d'une minute sur la base d'une seule inhalation, ce qui n'était possible auparavant qu'au moyen d'un test réalisé en une heure en laboratoire. Disponibles sur Lumen.me, les appareils Lumen sont livrés dans le monde entier, l'application étant disponible sur l'App Store d'Apple et Google Play. Lumen a son siège en Israël et des bureaux aux États-Unis.

Visitez notre site Web: https://www.lumen.me/

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 10 décembre 2021 à 10:40 et diffusé par :