Zoomlion dévoile une technologie pionnière de matériau composite en fibre de carbone pour faire avancer l'industrie vers son objectif de neutralité carbone





CHANGSHA, Chine, 10 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion » ; 1157.HK) a dévoilé sa toute dernière technologie innovante de matériau composite en fibre de carbone et son camion-pompe (ZLJ5460THBSF 63X-6RZ) équipé d'une flèche en fibre de carbone le 26 novembre dans son parc industriel de Lugu à Changsha, en Chine.

Il s'agit du premier camion-pompe avec une flèche en fibre de carbone entièrement conçu et fabriqué en Chine. Il a non seulement amélioré l'efficacité du travail et réduit les coûts de production grâce aux technologies de fabrication et au matériau composite en fibre de carbone développé et breveté par Zoomlion, mais il a également amélioré sa légèreté grâce à une technologie innovante de structure hybride en métal et matériau composite en fibre de carbone.

Le poids de la flèche a été réduit de 35 % après l'application de la technologie de structure hybride au camion-pompe. La technologie légère a permis au véhicule de 44 tonnes d'atteindre une hauteur de levage maximale de 63 mètres, ce qui en fait la flèche la plus longue au monde dans la même catégorie de tonnage. Avec un capteur de puce intégré à la structure, comparable à « l'installation de nerfs dans l'os », il offre une fonction de surveillance et de prédiction pour mieux servir les clients.

Les technologies pionnières de Zoomlion, telles que le nouveau matériau composite en fibre de carbone et la première technologie de conception de flèche « creuse » au monde, sont également d'une grande importance pour les objectifs de conservation de l'énergie et de réduction des émissions dans l'industrie. La production annuelle de 2 500 unités du camion-pompe Lingyun de Zoomlion utilisant cette nouvelle technologie, pourra par exemple réduire la consommation d'acier de 750 tonnes et les émissions de dioxyde de carbone de 1 500 tonnes. Ces technologies légères permettent également de réduire considérablement la quantité d'énergie nécessaire au fonctionnement.

Zoomlion s'est engagé dans une voie de développement écologique globale et a établi une stratégie de développement écologique intégrant la conception écologique, la fabrication écologique et la gestion écologique, répondant ainsi aux exigences du marché en matière de développement durable et de haute qualité des entreprises.

« Alors que le monde s'efforce d'atteindre des objectifs neutres en carbone, l'industrie des machines de construction doit prendre des mesures pour mettre en oeuvre des technologies vertes et une fabrication écologique grâce à de nouvelles percées qui favorisent le développement écologique et durable de la chaîne et des produits de l'industrie. » dit Fu Ling, ingénieur en chef et vice-président de Zoomlion. « L'insistance de Zoomlion sur une stratégie de développement écologique a démontré les efforts et la responsabilité de l'entreprise en agissant comme un leader dans l'industrie ».

