Un nouveau modèle de logement communautaire à haut seuil d'acceptabilité voit le jour

MONTRÉAL, le 10 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Pour répondre au besoin grandissant de logements abordables et offrir une solution de logements aux personnes les plus vulnérables, L'Anonyme inaugure aujourd'hui son premier projet de maison de chambres communautaire à haut seuil d'acceptabilité : Le 3629. Ce projet novateur vise à offrir 14 chambres convenables et sécuritaires à des personnes qui sont sans domicile fixe, faute de correspondre aux critères ou aux exigences des hébergements existants. Le projet dit à «?haut seuil d'acceptabilité?» s'appuie sur l'approche de réduction des méfaits et offre la possibilité à des personnes fortement marginalisées de se loger, sans exiger une multitude de changements dans leurs habitudes de vie. L'objectif est plutôt de leur offrir un toit et de leur faire connaître les ressources disponibles afin qu'ils puissent améliorer leur qualité de vie à leur rythme.

«?Il existe une tonne de raisons pour lesquelles des personnes ne se qualifient pas pour les initiatives classiques de logements sociaux : leur consommation, leurs habitudes de vie, la vie en couple ou un retard dans la production de leurs impôts. Le modèle classique fonctionne bien pour une tonne de personnes, mais il nous apparaissait important d'offrir une alternative à celles et ceux qui sont les plus difficilement logeables du quartier », a ajouté Sylvie Boivin, directrice générale de l'organisme L'Anonyme.

Un projet de quartier

Les personnes résidant au 3629 pourront y demeurer aussi longtemps qu'elles le désirent si elles respectent les trois règles suivantes : garder l'espace propre, conserver la quiétude du bâtiment et payer son loyer. Elles se verront offrir des occasions d'amélioration de leur qualité de vie sans obligation de s'en prévaloir. L'Anonyme mise sur une démarche volontaire de leur part. Quand elles le jugeront opportun, elles seront soutenues par l'organisme, ses partenaires communautaires ou d'autres instances du réseau de la santé et des services sociaux dans leurs démarches.

Grâce à un montage financier impliquant la Ville de Montréal, le ministère de l'Emploi et du Développement social du Canada et le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CCSMTL), ce projet de L'Anonyme pourra accueillir ses premiers locataires dès la semaine prochaine. La Ville de Montréal a accordé un soutien financier de 3,3 M$ au projet via l'axe 3 de sa stratégie de développement de 12?000 logements sociaux. Le gouvernement fédéral et le CCSMTL, par l'entremise du programme Vers un chez-soi, ont pour leur part octroyé un financement de 870?000 $ à L'Anonyme afin de soutenir le projet immobilier de l'organisme. L'organisme a été accompagné par le groupe de ressource technique Bâtir son quartier dans la réalisation de son projet.

«?La réalisation de cette maison de chambres à haut seuil d'acceptabilité est un exemple parfait de ce que nous voulions accomplir avec notre Stratégie 12 000 logements sociaux et abordables. Ce projet, c'est la matérialisation de notre vision ambitieuse et inclusive de l'habitation, qui permet d'offrir un toit à des personnes vulnérables qui ne répondent pas aux critères des programmes existants. C'est la réaffirmation de notre engagement à innover et à trouver des alternatives adaptées à tous les membres de notre collectivité », a affirmé Benoit Dorais, responsable de l'habitation et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Il y a quatre ans, j'étais élu pour la première fois, et avant même d'être assermenté, je devais prendre d'importantes décisions concernant le 3629 Sainte-Catherine Est, une ancienne piquerie désaffectée. Depuis, avec l'aide de la Ville, L'Anonyme a fait l'acquisition de l'immeuble, développé un modèle d'habitation inédit au Québec et réalisé d'importants travaux. En parallèle, la situation déjà précaire de plusieurs personnes s'est accentuée avec, en trame de fond, une pandémie qui confirmait la nécessité d'une telle initiative. Aujourd'hui, on inaugure cette nouvelle maison de chambres, la première du genre à Montréal, et je suis fier qu'elle soit dans notre arrondissement ?», a souligné Pierre Lessard-Blais, maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

« Le succès de ce projet pilote repose sur la force et l'extrême compétence de l'équipe de L'Anonyme et sa conviction à développer des actions pour combler les trous de services. Nous les félicitons pour cette réalisation, qui est le résultat d'un travail de collaboration avec les partenaires qui croient dans la mise en oeuvre d'actions innovantes pour répondre aux besoins des personnes marginalisées. Merci à la Ville de Montréal, au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et au gouvernement du Canada pour leurs contributions », a ajouté Edith Cyr, directrice générale - Bâtir son quartier

