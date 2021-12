George Weston Limitée annonce la clôture de la vente de ses activités de produits frais et surgelés de Weston Foods





TORONTO, le 10 déc. 2021 /CNW/ - George Weston Limitée (« George Weston » ou la « Société ») (TSX: WN) a annoncé aujourd'hui la clôture de la vente précédemment annoncée de ses activités de produits de boulangerie frais et surgelés à des entités liées à FGF Brands Inc. (« FGF »).

Avant la clôture, George Weston et FGF ont convenu d'un prix d'achat révisé de 1,1 milliard de dollars pour la transaction, ainsi que de certaines autres modifications, notamment un ajustement des dispositions relatives au fonds de roulement, compte tenu de variations saisonnières dans les stocks et les comptes clients.

George Weston poursuit ses efforts visant à réaliser la vente précédemment annoncée de ses activités de produits de boulangerie de longue conservation - comprenant les biscuits, les cornets, les craquelins et les gaufres - à des entités liées de Hearthside Food Solutions, LLC.

À propos de l'entreprise des produits de boulangerie frais et surgelés de Weston Foods

L'entreprise des produits de boulangerie frais et surgelés de Weston Foods comprend l'un des plus importants manufacturiers en Amérique du Nord qui offre à ses clients de la vente au détail et des services alimentaires une gamme de pains, petits pains et substituts frais emballés ainsi que des pains et petits pains artisanaux et surgelés, des gâteaux, des beignes et des tartes partout au Canada et aux États-Unis. La société fabrique des produits de marques privées ainsi que de grandes marques incluant WonderMD, ACE BakeryMD, Country HarvestMD, D'ItalianoMD, Casa MendosaMC, Dave's Killer Bread* et GadouaMD.

À propos de George Weston Limitée

George Weston Limitée est une société ouverte canadienne fondée en 1882. La Société exerce ses activités dans ses deux secteurs d'exploitation devant être déclarés : Les Compagnies Loblaw Limitée et la Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix. Loblaw offre aux Canadiens des produits d'alimentation, de pharmacie, de soins de santé et de beauté, des vêtements, des articles de marchandise générale, ainsi que des produits et services financiers et de téléphonie mobile. Propriétés de Choix détient, gère et développe un portefeuille de haute qualité de propriétés de commerces de détail et industrielles, de bureaux et d'immeubles résidentiels partout au Canada.

À propos de FGF

FGF Brands est une société de boulangerie familiale canadienne fondée en 2004. « Une société de boulangerie technologique », FGF combine les innovations dans les domaines de la robotique, des systèmes IA et des solutions de la chaîne logistique avec un engagement à produire des aliments de qualité avec les ingrédients les plus propres possibles. FGF opère dans sept catégories de boulangerie et possède plusieurs marques, dont Stonefire Authentic Flatbreads et Simple Joys Bakery. Ses produits sont fabriqués dans des boulangeries situées au Canada et aux États-Unis et son siège social est à Toronto, en Ontario. L'approche de FGF à l'égard de ses activités est axée sur le produit et mise sur l'investissement de capital à long terme, le perfectionnement ciblé des membres de l'équipe et une culture d'amélioration continue.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des éléments prospectifs au sens des lois applicables en matière de valeurs mobilières, qui reflètent les attentes actuelles de la Société quant aux événements à venir. Il n'existe aucune garantie quant (a) à la capacité de la Société de conclure avec succès la vente de ses activités de produits de boulangerie de longue conservation de Weston Foods, y compris le moment de conclusion de ladite vente et (b) au produit qui découlera de la vente par la Société de ses activités de produits frais et surgelés de Weston Foods ou de ses activités de produits de boulangerie de longue conservation de Weston Foods.

Ces énoncés prospectifs se fondent sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont plusieurs sont hors du contrôle de la Société, qui pourraient donner lieu à des résultats ou des événements qui diffèrent substantiellement de ceux énoncés ou évoqués dans le cadre de ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes incluent, sans s'y limiter, les facteurs abordés dans le rapport de gestion annuel ainsi que la notice annuelle de la Société de même que les incertitudes entourant la pandémie de COVID-19. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, la Société ne s'engage pas à mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Tous les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont en date d'aujourd'hui et sont présentés sous réserve de ces mises en garde.

