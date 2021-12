PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE, DU 10 AU 13 DÉCEMBRE ENTRAVES MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER





MONTRÉAL, le 10 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Montréal informe les usagers de la route que des entraves majeures seront mises en place durant la fin de semaine, notamment sur le pont Pie-IX / route 125 dans les deux directions et sur l'autoroute 25 en direction sud dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Ces secteurs sont à éviter dans la mesure du possible.

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements. Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.

PONT PIE-IX / ROUTE 125

De vendredi 22 h à lundi 5 h

Entre Montréal et Laval , fermeture complète du pont Pie-IX dans les deux directions

Détours

Direction nord : via rue de Charleroi, avenue Garon, boulevard Henri-Bourassa, A-19 nord et voie de desserte A-440 est.

Direction sud : via voie de desserte A-440 ouest, A-19 sud, rue Fleury et les boulevards Saint-Michel et Henri-Bourassa.

Note : en direction nord, réouverture des voies à compter de 5 h 30.

Fermetures par défaut : à compter de 21 h 30

Les bretelles menant de l'A-440 est et ouest à la R-125 sud. Détour en direction est via les bretelles pour R-125 nord et pour A-440 ouest et détour principal.









L'entrée du boulevard Saint-Martin pour la R-125 sud. Détour via R-125 nord et A-440 ouest.

pour la R-125 sud. Détour via R-125 nord et A-440 ouest.







Les entrées des boulevards Henri-Bourassa et de la Concorde pour la R-125 nord

Gestion dynamique des voies

Du 13 décembre jusqu'à la fin de l'année 2022

Fermeture du pont en direction nord et circulation à contresens sur le pont en direction sud, une voie par direction en tout temps. Pour les périodes de pointe, une voie supplémentaire dans le sens de la pointe (le matin, 2 voies disponibles vers Montréal et l'après-midi, 2 voies vers Laval ).

Fermetures des entrées du boulevard de la Concorde Est en direction est pour la R-125 nord et en direction ouest pour la R-125 sud.

Note : la gestion dynamique des voies sera suspendue pour la période des Fêtes, soit du 20 décembre 2021 au 4 janvier 2022, afin de faciliter les opérations liées au déneigement. Une voie ouverte en tout temps sur le pont dans chaque direction.

AUTOROUTE 25 / TUNNEL LOUIS-H.-LA FONTAINE

Direction sud

De vendredi 21 h 30 à samedi 6 h

De samedi 22 h 30 à dimanche 7 h

Et de dimanche 21 h 30 à lundi 5 h

Entre Montréal et Longueuil , fermeture complète de l'A-25 sud entre la sortie 4 (Montréal, centre-ville) et l'entrée de la rue de l'Île-Charron, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Détour : via avenue Souligny, rue Dickson sud, rue Notre-Dame, boulevard René-Lévesque, avenue Papineau et pont Jacques-Cartier.

Camions (plus de 4,25 m.) : via rue Dickson nord, rue Hochelaga, boulevard de l'Assomption, rue Sherbrooke, boulevard Pie-IX et rue Notre-Dame / détour principal.

Fermetures par défaut : 30 minutes avant la fermeture principale

À Montréal

L'entrée de la rue Sherbrooke . Détour via les rues De Boucherville, Hochelaga et Dickson sud. Pour les camions (plus de 4,25 m .), via rue Dickson nord

L'entrée de l'avenue Souligny. Détour via A-25 nord, faire demi-tour à la sortie 7 ( boulevard Wilfrid-Pelletier ) via boulevard Louis-H.-La Fontaine et les rues De Boucherville, Hochelaga et Dickson.

L'entrée des rues Tellier et des Futailles. Détour via rue Notre-Dame / détour principal. Pour les camions (plus de 4,25 m .), via rue Dickson nord.

Direction nord

De vendredi 22 h 30 à samedi 7 h 30

De samedi 22 h 30 à dimanche 8 h 30

Et de dimanche 22 h à lundi 5 h

Entre Longueuil et Montréal, fermeture partielle de 2 voies sur 3 de l'A-25 nord dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Pour en savoir plus sur les travaux de réfection majeure du tunnel et sur les mesures d'atténuations, consultez la page web du projet.

À PRÉVOIR

Entre Kahnawake et Montréal, sur le pont Honoré- Mercier en direction de Montréal (R-138 est), fermeture de 1 voie sur 2, samedi de 6 h à 19 h

Note : en cas de conditions météorologiques défavorables, les travaux pourraient être reportés dimanche. Sous la responsabilité ministère des Transports.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées. Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

