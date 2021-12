La marque ZOVOO réalise son objectif commercial avec 1 million d'unités vendues !





ZOVOO, société fondée en 2019 et acteur émergent inattendu dans l'industrie de la cigarette électronique, a récemment lancé son dernier produit Dragbar et réalisé un objectif commercial de plus de 1 000 000 d'articles sur le marché mondial en moins d'un mois, démontrant ainsi l'extraordinaire vigueur de l'enseigne ZOVOO.

Orientation utilisateur et différenciation pour répondre à la demande du marché

D'après l'analyse des ventes mondiales de ZOVOO, la société a enregistré des performances impressionnantes en Asie du Sud-Est, en Amérique du Nord et en Europe, imputables non seulement à l'excellente capacité de Dragbar, mais aussi aux études de marché approfondies et détaillées réalisées par l'équipe de ZOVOO dans ces différentes régions.

L'équipe en charge de l'innovation et de la recherche de Dragbar s'est appuyée sur des fibres polymères et sur une conception ergonomique de la sensation labiale afin de répondre aux problèmes majeurs des consommateurs, tels que les fuites d'huile et les aspirations sèches, tout en garantissant la saveur et la récupération du produit. Grâce à son procédé de moulage par double injection le plus répandu et à ses associations de couleurs extrêmement vives, le produit jouit d'une qualité élevée et est esthétiquement attrayant et de bon goût, ce qui lui a rapidement valu la reconnaissance des consommateurs.

Les préférences en matière de produits étant variables d'un marché à l'autre, l'équipe a mené des enquêtes approfondies sur l'aspect et la taille idéaux, en commercialisant des gammes variées de Dragbar destinées à répondre aux attentes des utilisateurs des différentes régions, ce qui a permis à ZOVOO d'atteindre des performances de vente conformes à ses objectifs.

Une création de produits extraoardinaires reposant sur un savoir-faire de très haut niveau

L'équipe de design de ZOVOO, forte de ses dix années d'expérience, est composée d'élites créatives, d'artistes conceptuels, de concepteurs visuels et d'ingénieurs techniques de haut vol. Premier produit de ZOVOO destiné au marché étranger, le Dragbar a demandé à l'équipe de conception une année entière de travail. Même au terme de plusieurs milliers d'ajustements, de tests et d'améliorations de l'aspect du produit, l'équipe a décidé de ne pas débuter sa production en série avant d'être sûre à 100 % du résultat final.

En outre, depuis la fondation de ZOVOO, l'équipe a concentré ses efforts sur la technologie, en réalisant constamment des innovations radicales et en recherchant des brevets et technologies inédits. Tout au long de ce long processus, qui va de la recherche/développement à la conception, à la production et aux essais préalables au lancement de chaque produit, l'équipe d'innovation et de recherche s'est montrée attentive à chaque détail, afin de garantir une expérience confortable et sûre au consommateur.

Le volume des ventes de Dragbar, qui a atteint 1 000 000 d'unités en très peu de temps, a pleinement démontré la pertinence de la stratégie déployée par l'équipe de ZOVOO en termes de compréhension des besoins des utilisateurs, ses excellentes capacités de recherche et de développement, ainsi que la puissance de sa conception de produits tournée vers l'avenir. Grâce aux remarquables performances du Dragbar, ZOVOO est parvenue à s'implanter sur les marchés de plus de 50 pays et régions d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie du Sud-Est. Pour l'avenir, l'équipe de ZOVOO ambitionne de poursuivre la mise au point de nouveaux produits en phase avec les tendances du marché, de manière à répondre aux nouveaux besoins des utilisateurs.

À propos de ZOVOO

ZOVOO a établi des partenariats stratégiques avec les fabricants de la CCIPP sur la base d'une confiance mutuelle. ZOVOO permet une gestion durable de sa chaîne d'approvisionnement en s'appuyant sur les normes de sécurité, les valeurs sociales et le respect de l'environnement. Avec sa devise « Creating is Endless » (la création est sans fin), ZOVOO s'engage à ajouter de l'inspiration à la vie des individus grâce à la technologie, et à rechercher des partenariats dans le monde entier afin de mieux servir les consommateurs.

AVERTISSEMENT : ce produit peut être utilisé avec des produits e-liquides contenant de la nicotine. La nicotine est une substance chimique addictive. Ce produit est uniquement destiné aux fumeurs adultes ayant l'âge légal d'achat.

