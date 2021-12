Le gouvernement du Canada annonce une nouvelle nomination au Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail





GATINEAU, QC, le 10 déc. 2021 /CNW/ - Pour servir les intérêts des Canadiens, le gouvernement du Canada s'engage à nommer des candidats hautement qualifiés au sein des commissions, des conseils, des sociétés d'État, des agences et des tribunaux de tout le pays.

Aujourd'hui, le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr. a annoncé la nomination d'Andrea Peart au Conseil des gouverneurs du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST).

Andrea Peart est une agente nationale de santé et de sécurité à l'Alliance de la Fonction publique du Canada. Elle offre son expertise sur une multitude de sujets liés à la santé et la sécurité dans l'ensemble du secteur fédéral. Avant d'occuper ce rôle, elle a travaillé comme représentante nationale en matière de santé, de sécurité et de l'environnement au Congrès du travail du Canada. Sa vaste expérience et son expertise technique comprennent également d'avoir siégé à de nombreux comités (dont le Comité consultatif sur la santé et la sécurité au travail du Programme du travail et le Comité pangouvernemental en matière de santé et de sécurité au travail du Conseil national mixte), et d'avoir participé à la rédaction de divers règlements et politiques fédéraux, y compris les parties X et XII du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail et le nouveau cadre réglementaire sur la violence et le harcèlement au travail.

Le CCHST a été créé en 1978 par la Loi sur le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail. Il vise à promouvoir le mieux-être des travailleurs canadiens en leur offrant de l'information, de la formation, des systèmes de gestion et des solutions qui appuient les programmes de santé, de sécurité et de mieux-être. Ce Conseil des gouverneurs tripartite - qui représente les gouvernements (fédéral, provinciaux et territoriaux), les employeurs et les syndicats - contribue à la prestation d'un service en matière de santé et de sécurité au travail fiable et complet, et assure une approche équilibrée aux questions de santé et de sécurité au travail.

En réponse à la pandémie de COVID-19, le CCHST a élaboré une série d'outils et de ressources, comme des fiches de conseils sur la pandémie, et les a mis gratuitement sur son site Web afin d'aider les industries, les employeurs et les travailleurs partout au pays.

« Andrea Peart a été une ardente défenseure des travailleurs canadiens tout au long de sa carrière. Je n'ai aucun doute que cela se poursuivra alors qu'elle se joint à nouveau au Conseil des gouverneurs tripartite du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail. Je félicite Andrea pour sa nomination et j'ai hâte de travailler avec elle pour soutenir des milieux de travail sécuritaires, équitables et inclusifs pour les Canadiens. »

- Le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr.

Madame Peart occupera le poste de gouverneure au nom des employés. Elle a été nommée pour un mandat de quatre ans, en date du 1er décembre 2021.

Il s'agit de la deuxième nomination de Madame Peart au CCHST. De 2014 à 2017, elle a rempli un mandat de trois ans comme gouverneure représentant les associations syndicales.

